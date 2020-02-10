【貓行為】不再怕被貓坐到腳麻　老媽改造牛仔褲秒擺脫困擾

飼主的氣味總能予寵物安心的感覺，因此飼主舊衣服可算是毛孩的寶藏。台灣一名飼主早前在整理舊衣時，將一條舊牛仔褲改造成獨一無二的貓窩，成功吸引家中貓貓。

台灣一名飼主在整理舊衣期間，靈機一觸，對一條舊牛仔褲加以改造，令它搖身一變成為貓窩。家中的三色貓聞到牛仔褲上的熟悉氣味，瞬即飛撲上前靠在牛仔褲上，表情一臉幸福。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位就是三色貓「妹妹」。（Facebook@嗨！我是阿鍋）

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就在剛過去的農曆新年假期，三色貓「妹妹」的飼主在家中整理舊衣物，靈機一觸，決定將牛仔褲改造成貓窩。她把大堆棉花塞進牛仔褲內，好讓牛仔褲變得立體，彷彿被穿上了般。其後，她還把褲管交叉疊起來，模仿人類的盤腿姿勢，花了短短10分鐘，一個溫暖的貓窩就完成了。靈敏的妹妹似乎嗅到了爸爸的熟悉氣味，立即飛奔到牛仔褲貓窩般，慵懶地躺在上面，表情彷彿在說：「不要跟我爭！」

飼主將這個妙法分享至網上，她的創意獲不少網民讚賞，一眾貓奴似乎躍躍欲試，笑言「這樣以後就不會再腳麻了」、「好有安全感的抱枕」、「不用再煩惱尿急的問題了」。

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