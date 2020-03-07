【狗放電】看懂這４種暗示　即知狗狗想討玩

狗狗是群居動物，牠們需要跟同伴互動，來滿足自己的精神需求。來到人類家裏後，狗狗的同伴就從狗媽媽或者兄弟姐妹，變成了主人。但主人有自己的生活，平時要上班應酬，每天留給狗狗的時間很少。所以狗狗才會見縫插針，一看到主人就立刻跑過來撒嬌賣萌，希望主人能跟自己玩兒。

當狗狗有這4個行為時，都是想要主人陪陪牠！主人你還傻傻不懂狗狗的心意嗎？（按圖了解）↓↓↓

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（freestocks.org／Unsplash）

趴在主人腳邊嗚嗚叫

一些比較乖巧的狗狗，可能不會直接打擾主人，會在旁邊等着你，看你什麼時候有空陪牠。但牠等了一段時間後，發現你還是無視牠，只能通過嗚嗚叫，暗示主人「你快看看我」。要是主人到點沒有帶牠出門玩兒，沒有給牠餵食，牠也會嗚嗚叫提示你。

拱起主人的手，把頭放在手心裏

一些主人專注手機的時候，狗狗會跑過來，不停用頭拱開你的手。狗狗不知道手機有什麼好玩的，只想讓你看看自己。一般狗狗拱開主人的手後，還會把自己的頭放在主人的手心，示意主人摸摸自己，或者跟自己玩玩具。然而一些主人覺得狗狗在搗亂很煩，會直接推開牠，然而狗狗只是想你陪牠玩一會兒。

翻開肚皮在地上扭動

狗狗有時候會翻開肚皮躺在地上，但又不是在睡覺，反而在地上扭來扭去。其實這不是狗狗背部癢，摩擦背部給自己撓癢。牠攤開肚皮，其實是想邀請主人玩耍，讓主人趕緊過來擼一擼自己。不信你可以看看，牠在地上扭動的時候，還會看着你。狗狗的暗示都這麼明顯，連最脆弱的肚皮都露出來，主人快點過去撫摸牠的肚皮回應牠吧。

(Matt Nelson/Unsplash)

用手扒主人的腿

當狗狗嗚嗚叫，或者在地上扭動沒有引起主人的注意，牠會直接跑過去，用爪子扒主人的腿。如果狗狗能跑到沙發上，牠還會用爪子扒主人的手，讓你看看牠。一些狗狗還會帶上自己最喜歡的玩具，叼到你身邊，然後扒你的腿，讓你趕緊跟牠一起玩兒。

狗狗引起主人注意的行為還有很多，有時也會驚訝，牠們怎麼會學到這麼多方法。但轉念一想，狗狗很多賣萌撒嬌的行為，其實都是為了討好主人，引起你的注意，讓你跟牠玩一會兒。如果你在玩手機的時候，狗狗在一邊一直想要打擾你，其實有個兩全其美的辦法：你可以抱着牠，一邊摸牠一邊玩手機。

狗狗不需要主人有家財萬貫，也不需要主人智商爆表，牠只是希望主人多陪陪自己。當狗狗有以上舉動的時候，主人就多陪陪牠們吧，畢竟牠們能陪你的時間，也只有十幾年，不要等到狗狗老了才後悔。

你家狗狗想找你玩兒的時候，有什麼表現呢？

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