【武漢肺炎】放狗穿全套保護衣萬無一失？眼利網民看出做漏一件事

武漢肺炎疫情持續肆虐，市民的防疫意識亦日漸提高。近日網上瘋傳一張「放狗」相，相中的貴婦狗及其飼主均穿上全套保護裝備外出，謹慎的防疫態度被網民大讚。

為了預防感染武漢肺炎，市民紛紛做足防護措施，戴上口罩甚至是護目鏡，盡量避免外出。但對一眾狗主而言，難以多天不帶狗狗外出散步。近日網上流傳一張相片，相中一位疑似是來自內地的狗主在放狗時為愛犬穿上「保護衣」，逗趣的畫面讓網民忍俊不禁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內地狗主在放狗時為愛犬穿上「保護衣」。（Facebook@黑材料）

根據官方數字，內地目前已有超過4萬人確診染上武漢肺炎，因此部分城市已實施限制出行，就連放狗也要登記，但不少狗主仍然堅持外出放狗。內地有狗主在放狗期間亦不忘防疫，不但自己穿上連身雨衣，更為身後的貴婦狗戴上口罩及全身裹上膠袋，確保愛犬安全。有路人拍下他們的合照，分享至網上，令他們瞬即成為網絡紅人。雖然這位寵主做足防疫措施，但有眼利網民仍找出其不足之處，那就是忘了繫上狗繩。

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世衛：無證據顯示貓狗可傳武漢肺炎

早前內地衛健委專家李蘭娟指，新型冠狀病毒可在哺乳動物間傳播，令寵主人心惶惶。但世界衛生組織（WHO）翌日隨即在Facebook專頁和官方微博發文，以英文及中文表示「目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒」，因此寵主無須過慮。

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