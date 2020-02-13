【情人節】無知送禮隨時害死貓狗　10種「危險禮物」盡量不要送

每年情人節，都是一個表達愛意的最佳時機。 除了向情人表達外，你有否想過藉着這日子，向家中毛孩表達心意呢？但各寵主在購買禮物給毛孩時要特別注意，因為有許多看似平常不過的禮物，卻會為毛孩帶來潛在危險。這裏搜羅了10款大家常會送給毛孩的東西，但其實都有一定潛在危險，送禮時要小心。

許多美食都不能與狗狗分享，但放心，你的愛意牠一定能感受得到。

據美國零售商聯合會（National Retail Federation）統計資料顯示，在美國有27%的毛孩主人表示，他們會在情人節送禮物給家中毛孩。相比於10年前，只有17%會買禮物給毛孩，升幅大為增加。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然許多人都明白，情人節只不過是商人們賺大錢的時機，但大家總喜歡在這些日子裏消費。而在買東西給家中毛孩時，挑選時一定要加倍留神。一些美食與小禮物，對人類來說收到非常高興，但送給毛孩卻可能會帶來危險，甚至死亡！

【點擊圖片放大看，10種常送出的禮物，其實對毛孩來說都是高危】

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