【武漢肺炎】八哥曾歷兩大疫症　主人勸棄養前三思：勿令自己後悔

2003年「沙士」迄今已17年，這不只是兩次大型疫症的距離，更是一堂「生命教育課」的長度。 港人Benjamin在2003年開始飼養一頭小八哥，他們一同走過了十多載，可惜這種日子卻在月初畫上句號。Benjamin被逼與愛犬永不相見，眼見坊間有人因怕武漢肺炎而棄養寵物，他嗟嘆生命無常，籲寵主們棄養前請三思，切勿讓自己後悔。

港人Benjamin的愛犬「旺仔」於2月初離世，當時恰巧正值武漢肺炎爆發之際。但原來旺仔初生之時，亦正好就是2003年「沙士」爆發期間，短短十幾年的生命遇上兩次大型疫症，令Benjamin對「珍惜」二字有著格外深刻的體會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「旺仔」於2月初離世。（受訪者提供）

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一場歷經17年的「生命教育」

2003年「沙士」爆發，全港學校停課，Benjamin每天的行程變成去寵物店探望小狗。直至有天，他和母親偶遇寵物店內的一頭小八哥，原本一臉驚恐的小八哥在他懷內卻份外熱情，自此這頭小八哥就成為了他家中的一員。

同度了17個寒暑，旺仔身體也逐漸衰老，受腰部神經痛所困擾，月初更離世。面對愛犬離世，Benjamin直言這是一場「震撼的生命教育」，愛犬不但教懂他何謂珍惜及責任，更教懂他如何放下。

十多年的感情，絕非一時三刻能釋懷，Benjamin在網上發文哀悼旺仔，寫下此刻的心願，「假如有來世，可以的話不要再做小狗，歡迎你再次來到我生命中，做我永遠的親人。」

Benjamin在網上發文哀悼旺仔，寫下心願，「假如有來世，可以的話不要再做小狗，歡迎你再次來到我生命中，做我永遠的親人。」（受訪者提供）

寄語寵主切勿輕易棄養

這邊廂，他和愛犬被逼陰陽永隔；另一邊廂，卻有人因疫症傳言而決定棄養寵物。Benjamin嘆道：「原來好多你覺得再平常不過嘅嘢都可以忽然失去，到時你就會學識任何嘢都唔係必然，亦會後悔當初無好好珍惜」，並寄語一眾寵主切勿輕易棄養，「唔好做啲令自己會後悔嘅事。」

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