【萌寵充電站】兒時是個超Q小鮮肉　4歲狗突長魔性鬍鬚變「長老」

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 即將4歲的布魯塞爾格林芬犬Nuts，小時候長得像位小鮮肉，可惜經過歲月的洗禮後，Nuts現在的外表就像位老伯，十足十電影裏的「長老」，看著Nuts逗趣的樣子，不少網民都說：超療癒！

布魯塞爾格林芬犬Nuts擁有一把長長的鬍鬚，看起來像位老人。 （Instagram圖片：petite.griffon.nuts）

布魯塞爾格林芬犬Nuts，今年3月就滿4歲了！雖然牠仍然非常年輕，但牠自從1歲左右，臉上已經長了一把長長的鬍子，看起來好像老了十歲，令人不禁以為牠是位老爺爺！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Nuts的飼主Tatiana Kovalenok指出，最初沒發現Nuts有任何不妥，但隨著Nuts慢慢長大，牠唇邊的鬍鬚開始越來越長，最終變成了現在這樣子。Tatiana每次為Nuts拍照放到Instagram後，都會有網民留言問Nuts是不是老狗。

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飼主起初很介意別人說Nuts是老爺爺，所以每當牠的鬍鬚變長，她就會動手修剪。後來發現大家都很喜歡Nuts的鬍鬚造型，覺得牠很可愛，她才慢慢接受。

雖然Nuts看起來像位7、80歲的老爺爺，但牠的內心仍然是位小朋友，牠很喜歡黏著飼主，每次她坐在沙發上，Nuts都會跳到牠大腿撒嬌，大家別被牠的外表欺騙了！

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