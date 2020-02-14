【武漢肺炎】溫州小村全村屠狗　主人無奈交出　可憐狗遭木棍扑死

武漢肺炎感染個案不斷增加，人心惶惶下只得盡量不出門。雖然不少人已自我隔離起來，但在溫州仍有村莊傳出狗隻可傳播病毒的謠言，更有人手持木棍將狗狗活活打死，並稱：「這是國策！」

武漢肺炎疫情持續，已有超過6萬宗確診，大家都相當徬徨無助，只能盡量減少出門。但日前浙江省溫州市永嘉縣金溪鎮黃山村，竟然傳出有外來人回村探親而感染上武漢肺炎，更將矛頭直指是狗狗，並將全村貓狗屠殺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片中可看到，當地村民無奈地把自己的狗交出。這時路旁有隻已很虛弱的狗狗，被發現後隨即有人手持木棒猛擊。打狗者多次用木棒朝狗狗頭部重擊，最終狗狗倒臥地上。看到的人都敢怒不敢言，對這殘暴行為極之不滿。

官方回應未能令民眾滿意，因為從沒證據指疫情是由寵物傳播。（微博）

影片被發布到微博後，網民紛紛留言表達不滿，要求相關部門作出回應。雖然打狗者稱這是國策，但明顯沒有任何條例或政策要求殺狗。

【點擊圖片看網民的憤怒不滿，沒想過一場疫情就暴露了人性的醜惡】

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事件發酵後，有關部門已作出了回應，指「村民對家禽必須實施圈養，如發現散養一律進行撲殺。」、「有可能接觸到疫情的野狗、流浪狗進行撲殺，防止疫情通過染疫動物進一步擴散」。但這回覆令網民更加不滿，因為已有不少組織團體，甚至是世衛（WHO）都已一再表示，沒證據表示貓狗會傳播武漢肺炎。

人民日報已清楚表示，寵物是不會傳播病毒的，但卻一再有人散播錯誤訊息。（網頁截圖）

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【點擊圖片看內地網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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