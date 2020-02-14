【安樂死】貴婦狗末期腎衰竭　弟弟淚崩抱牠安樂死：想送牠到天堂

「我可以抱著牠，送牠走到天堂嗎？」 美國有隻全盲的貴婦狗患上末期腎衰竭，狗主為免牠繼續痛苦下去，決定讓牠安樂死。小主人在送別牠的時候，提出要抱著牠，讓牠在離世一刻亦能感受到溫暖。

貴婦狗Buffy因末期腎衰竭而需要接受安樂死。（facebook圖片：Maria Henry Gay）

美國狗主Maria Henry Gay原本打算帶貴婦狗Buffy到獸醫裏清潔牙齒及拔牙，但獸醫認為牠接受麻醉洗牙前，應該先接受身體檢查。結果獸醫的擔心是正確的，經檢查發現Buffy未期腎衰竭，因此不適宜麻醉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主與家人討論後，決定讓Buffy安樂死，以減輕Buffy的痛苦，讓牠在失去活動能力、停止進食前，讓牠舒適地離去。她希望家庭成員都可以送別Buffy，於是立即駕車到學校接兒子Robbie下課，讓他見Buffy最後一面。

Robbie得知Buffy要離開，提出想抱著牠走到最後一刻。

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「我想成為牠去天堂時，抱著牠那個人。」在前往獸醫診所的路上，Robbie突然跟Maria提出，想陪Buffy走完最後的道路，他續指：「我知道不被愛或關懷的感覺，我不希望其他動物擁有這種感覺。」

Robbie的成熟舉動令Maria相當感動，她及後在網上分享他們的故事，結果獲得多達28萬網民按讚，逾18萬次轉貼分享，大多數網民被Robbie的行為所感動，留言指出：「了不起的年輕人」、「Buffy一定能到達天堂」、「我因此而流淚了！」

外國有網民近日便貼出一張天空照，照片裏的雲朵猶如一隻仰望天際的狗狗。在橙紅色的天空裏，有隻狗狗端正地坐著，凝視著遠方。由於雲朵看起起來就像他已逝世的狗狗，令他不禁想到：牠是否來告別，告訴他已經平安上到天堂，請他不要再傷心呢？

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為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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