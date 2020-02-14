【萌寵充電站】太大了吧？小黑貓右手打石膏　坐姿激似某超級英雄

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 澳門飼主有早前收養了一隻流浪貓，由於牠在流浪的時候，弄傷了兩隻手指，於是獸醫為牠打了個超巨大的石膏。有次飼主看著牠時，驚覺牠可能是超級英雄的一員！

看到黑貓妹妹這個造型，大家會否聯想起一位超級英雄呢？（受訪者提供）

澳門飼主Sugar Lei早前收養了一隻流浪貓「妹妹」，由於牠在流浪的時候，弄傷了兩隻手指，於是獸醫為牠打了個超巨大的石膏，她指出：「應該係冇咁易甩吧？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到這個巨大石膏竟然令妹妹變成了貓界的「超級英雄」！妹妹的右手雖然被石膏固定了，但仍無阻牠跑跳，Sugar還笑牠：「佢跑得快過我。不過佢成日好似好痕，又冇得抓咁，好慘」有次妹妹跳到地上，眼睛恰巧對上Sugar，一人一貓對望了好一會兒，Sugar忽然被牠戳中笑點，拿起手機拍下這幕，她指出：「我真係覺得好似蜘蛛俠！」

大家覺得妹妹的造型跟蜘蛛俠相似嗎？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

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「因為我自己本身有三隻貓，其實妹妹嗰陣都搵到人要喇。」妹妹原本是Sugar暫托的貓咪，她的朋友有天凌晨在街上發現3、4個月大的妹妹，由於天氣相當寒冷，於是朋友便把牠送到Sugar家，希望他們能幫忙照顧。Sugar原本已經為妹妹找到新主人，沒想到她男友竟然被妹妹征服了，最後決定收養了牠。

Sugar把妹妹的英雄造型照分享到facebook群組「天下貓貓一樣貓」，短時間已經吸引多逾2千網民點讚，大家都被妹妹的英雄造型逗笑，部份留言指：「象拔蚌？」、「雖然好慘慘，但真係好得意」、「好唔爭氣咁笑咗出嚟」、「奴才唔准笑朕」、「你嘅造型令我笑咗」。

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台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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