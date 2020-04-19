【萌寵充電站】八哥犬超似《星球大戰》人物　兒時因外貌差點被宰

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 混種八哥犬「Mork」有著一雙與別不同的狗耳朵，讓牠看起來長得像《星球大戰》的尤達，看起來非常逗趣。然而，不是所有人都認為牠可愛，牠小時候便因為長相不受歡迎而被賣到狗肉市場......

八哥犬Mork穿上衣服後，更加像《星球大戰》的尤達了。（Instagram圖片：morkskywalker）

大多數八哥犬的耳朵都是垂垂的，而混種八哥犬Mork有著一雙與眾不同的耳朵，不單沒有垂下來，還向兩邊撐開，看起來就像《星球大戰》的角色「尤達」。牠還因為這個「不受歡迎」的長相，而差點被屠宰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈爾濱的動保組織成員在一輛狗肉屠宰場的車輛救出Mork。當時，Mork的身體已經非常虛弱，假如晚一步送牠到動物醫院，牠大概已經魂歸天國。幸好，Mork是隻堅強的狗狗，在醫護人員悉心的照顧下，牠逐漸康復過來，最終還被好心人收養。

狗主把Mork的耳朵P成跟尤達一樣。（Instagram圖片：morkskywalker）

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雖然Mork藏著令人心痛的過去，但牠仍然非常親人，據狗主指出，牠平日最喜歡曬太陽。Mork的主人接受訪問時指出：「令人感到最可悲的是，當地有不少人仍然認同吃狗，而許多長相不受歡迎的狗都被賣給狗肉屠宰場。」

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澳門飼主有早前收養了一隻流浪貓，由於牠在流浪的時候，弄傷了兩隻手指，於是獸醫為牠打了個超巨大的石膏。有次飼主看著牠時，驚覺牠可能是超級英雄的一員！

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台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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