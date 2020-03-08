【萌寵充電站】橘貓小鮮肉1年變大叔　超V乳溝隨便一擠就有

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣有隻3歲橘貓「咘咘」，牠去年還是位帥氣的小鮮肉，沒想到橘貓的肥胖基因竟令牠在短短一年間，變成厭世的啤酒肚大叔！還多了一道深深的乳溝！

貓咪咘咘從小帥哥變大叔只花了一年時間。（Instagram圖片：bubu.z_）

台灣飼主Eva在3年前收養了橘貓「咘咘」，起初她還以為咘咘可以打破「十隻橘貓九隻胖」的定律，即使牠時常騙吃騙喝，身型依然苗條。不過，橘貓的肥胖基因實在太強大，Eva早前在facebook分享了咘咘一年間的對比照，原本猶如超帥氣小鮮肉的咘咘，現在竟變成啤酒肚大叔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「媽媽我也很懷疑是不是被調包了，每天看覺得不胖，照片翻出來真的驚嚇。」咘咘的體重自去年開始明顯地激增，現在已經重達7.5公斤，下巴幾乎跟脖子成直線了！胸口還多了一道深深的乳溝，隨便擠都能現形！Eva開玩笑地說：「有溝就有版面，這小子很懂擠。」

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學開抽屜偷吃肉泥

咘咘的食量不特別大，Eva平常主要餵牠跟貓糧、水煮雞肉，牠最愛的就是肉泥，Eva笑說 ：「每次都去開櫃子要偷吃。我之前把肉泥放在抽屜裏面，結果牠就學會開抽屜，把一個月份的肉泥全部吃光光！媽媽我藏得很辛苦......」假如不給牠吃，牠會還霸佔Eva的床位，不讓她睡覺，不然就一直委屈的喵喵叫，令她哭笑不得！

「有人在問橘貓真的會肥嗎？這個一年之差，你覺得呢？」Eva把咘咘的對比照分享至facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，吸引了超過1萬2千位網民點讚，逾5百個留言，部份留言表示：「眼神都不一樣了」、「鮮肉變流氓」、「有當網紅的潛力！」、「事業線都出來嘞！」、「胸肌跟腹肌都跑出來了！」、「這個胖的很明顯」、「騙人！不是同一隻吧！」

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