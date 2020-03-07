【萌寵充電站】芝娃娃與白鴿成最奇葩密友　牠們都曾經歷一生最痛

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 狗和小鳥看起來不可能成為朋友？不過凡事無絕對，美國最近便出現了芝娃娃和白鴿的組合，而牠們結緣的原因竟然跟身上缺陷有關？

芝娃娃與白鴿一見如故。（facebook圖片：The Mia Foundation - Love For Mia）

芝娃娃Lundy目前只有兩個月大，可惜牠剛出生的時候已經有脊髓受損的問題，而無法像正常的小狗般走路，最終被主人送到動保組織「Mia Foundation」。動保組織過去亦收留了無數受傷或擁有先天缺憾的動物，除了狗，還有鳥、松鼠等等，而翅膀受傷的白鴿Herman亦是其中之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀小小的Lundy性格非常友善，所以Herman初到收客所時，義工便安排Herman跟Lundy見面，沒想到牠們竟然一見如故！無法走路的芝娃娃和無法飛翔的白鴿，彷彿在互相安慰對方，不時用頭輕撫對方。

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由於Lundy目前體型仍然非常小，體重只有1磅，無法為牠製作合適的輪椅，所以無法跟其他小狗一起活動。每天跟Herman相處，便成為了Lundy最愉快的時光，而Herman亦非常照顧Lundy，時刻留意著牠的狀態。

動保組織把Lundy和Herman的照片放到facebook後，隨即有超過2萬網民點讚、逾4萬3千次分享，部份網民留言指：「是真愛呀！」、「想看更多照片！」、「牠們好可愛！」、「誰說小狗跟鳥兒不能成為朋友？」、「好溫馨的組合！」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

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美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

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