【萌寵充電站】異短凌晨3點自製水舞間　主人阻怪行為貓貓秒破解

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貓貓的喜好千奇百怪，包括迷戀紙箱和膠袋等等，但牠們的厭惡的事物則總是離不開「水」。港人Meeco家中卻有一頭對水情有獨鍾的貓咪，經常跑到水龍頭下淋水，「滄桑」的模樣讓人忍俊不禁。

一般的貓貓也會對水避之則吉，但港人Meeco家中的3隻貓貓竟然對水龍頭有著特別的迷戀，尤其是最年輕的「呀4」。牠不但經常直接在那裏喝水，更會將頭放在水龍頭下，任由水滴流到頭頂，彷彿在瀑布下修煉的武士般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「呀4」將頭放在水龍頭下，任由水滴流到頭頂。（Instagram@exotic_jubeefamily）

Meeco家中養有3隻異國短毛貓，分別為爸爸「Jubee」、媽媽「婉君」和兒子「呀4」。自半年前搬到新居起，呀4就愛上了廚房的過濾水龍頭，經常竄進廚房玩水及洗頭，「依家只要我哋喺廚房一開水，佢無論係屋企邊個角落瞓緊覺都會衝入廚房水龍頭」，Meeco說道。呀4現時已對前往廚房的路線瞭如指掌，由客廳跑到水龍頭旁的動作一氣呵成，不難想像牠平常到底有多常重複這動作。

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曾凌晨3點自製「水舞間」

其實呀4早在搬家前已愛上玩水，Meeco透露：「以前舊屋企俾佢玩水玩到木地板都開始爛，所以新屋牆特登加咗亞加力膠版嚟防水。」調皮的呀4更曾於凌晨3時自行扭開水喉，自製「水舞間」，令全身毛髮濕透。牠隨即立即衝上床甩乾身體，吵醒了家人為牠吹毛。Meeco為了阻止呀4玩水，更特地為廚房安裝了躺門，但精靈的呀4很快就學懂了開門，讓她哭笑不得。

為記錄呀4一家的逗趣日常，Meeco為牠們開設了Instagram帳戶，當中分享了不少呀4的玩水片段。網民們看到呀4在水龍頭下「打坐」的片段後不禁爆笑，「」唔好阻止我思考貓生、「佢好似有啲野諗唔通」、「你隻貓壞咗」、「佢係咪失戀」、「坐喺瀑布下邊修練緊」、「呢隻貓之前一定係日本武士」。

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