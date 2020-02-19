【貓咪剋星】指甲鉗發出魔音　貓貓聽見後　下秒反應嚇呆網民

別人家的貓永遠不會讓人失望！ 台灣有位飼主早前分享了一段影片，指每次她只要拿出指甲鉗，貓咪就會衝上來！令不少貓主心生羨慕！到底她是下了什麼迷藥呢？

貓咪Oreo發現指甲鉗：「我要剪！幫我剪！」（影片截圖）

台灣飼主Una家裏養了3隻貓咪，她早前分享了一段影片，指每當她拿出指甲鉗夾幾下，跟貓咪們示意「要剪指甲」，貓咪們就彷彿聽到魔音一樣，都會秒速衝過來。而該影片裏最雀躍的就是橘貓「Oreo」，原本在休息的牠不單秒速到飼主身邊，還雀躍地伸手握著指甲鉗，彷彿在說：「快幫我剪、幫我剪！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

秘訣在於「肉泥」

大部分貓咪都怕剪指甲，為什麼Una家的貓咪會與眾不同呢？她接受《香港01》訪問時表示：「我平常是沒有給牠們吃肉泥的習慣，只有剪完指甲才會拿出來給牠們吃，久而久之，牠們只要聽到指甲鉗『咔咔』聲，就會很積極衝過來要剪。」

原來秘訣是肉泥！Una續指，在她養貓之前，曾經看到一則帖文，意思是說：「讓貓咪知道做了什麼，牠下一秒會有好事發生，牠就會很樂意做這件事。」

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「牠們不算愛上剪指甲，只是會很主動跑來要叫我剪指甲。」Una指其餘兩隻貓咪「踏踏」和「妹妹」聽到指甲鉗的「咔咔」聲也會衝過來，只是影片拍攝了好幾遍，牠們等得不耐煩，乾脆坐在她前面等待。

「聽到指甲鉗聲音，就衝過來要給我剪的貓。」Una把影片發布到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，隨即獲得逾1千5百個讚好，部份留言指：「竟然有這種事」、「居然有這麽乖的貓.....佛系主子」、「別人家的貓永遠不會讓我失望」、「不要騙我不懂事，這一定不是貓」、「這餵了多少食物才有今天的畫面」、「這是什麼品種？答案：別人家的貓。」、「你確定你養的是貓嗎？」。

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