【領養狗】15歲金毛缺水缺糧險安樂死　港媽收養5個月後成超美狗

15歲的金毛尋回犬「阿寶」，過去長期被困在1平方米的活動範圍，而且經常缺水缺糧，差點因為主人「上樓」而被安樂死。幸好，阿寶遇到一位愛心主人，不單給牠一個幸福的家，而且還帶牠見識這個世界，嘗到美味的食物。

阿寶過去的活動範圍就只有這5格x5格階磚。（受訪者提供）

前主人為「上樓」欲把老金毛安樂死

居住在長洲的飼主Carrie在2019年9月收養了年約15歲的金毛尋回犬「阿寶」。阿寶的前主人獲批公屋「上樓」，需要為阿寶令覓新主人，不過阿寶已經年屆15歲，而且前主人打理不善，導致牠瘦骨嶙峋，身上更發出陣陣惡臭，令不少好心人打消收養的念頭，在無計可施的情況下，前主人打算為阿寶安樂死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時，Carrie剛好要物色新的住所，因此遇到正要退租的前主人，得知阿寶的情況，「阿寶的確嚇怕好多人，佢全身毛髮都打結，非常臭。而且瘦到見骨，大腿幾乎沒有肌肉。」Carrie原本想把阿寶送到狗義工，幫牠尋找新主人，然而，她先生卻堅持要收養：「佢年紀都咁大，都唔差在畀埋餘下嘅幸福佢啦！」於是阿寶便成為Carrie家的新成員！

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疑長期缺水缺糧 生活坎坷

阿寶過去的生活非常坎坷，前主人只安排1平方米的活動範圍給牠，而且不常帶牠外出散步，Carrie初次帶牠散步亦被牠的行為嚇倒，「佢喺10分鐘路程入面，可以去成7次大小便，而且每次份量都好多，好似好耐無去過廁所咁......」而阿寶起初被Carrie收養時，每次看到狗糧都會不停進食，「佢會食好多都唔停口，我估佢之前真係餓得太緊要，佢好似擔心食完一餐之後，唔知幾耐先有機會再食，依家佢唔需要一見到狗糧就食。」

看著阿寶的笑容逐漸增加，Carrie慶幸當時沒有把阿寶送給義工，而是收養了牠，「我見佢肥返、行路正常返，大腿開始有返肌肉，已經好開心，覺得好值得。」問到Carrie打算怎樣跟阿寶度過餘生，她指出：「養佢果刻其實都諗到，佢最多都係一、兩年時間，我希望餘下嘅日子都唔會令佢餓親。」

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