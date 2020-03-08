擔心高冷貓與妹妹不夾　媽媽打開監視器　見到這幕秒嚇呆

高冷的貓主子，總是不喜歡親近人，往往只有食物才能溶化冰冷的心。 幸運的是，這家人的貓咪，雖然平日高冷，但初見新來的女B，已慈父心大爆發。貓奴透過CCTV，更見到這窩心的一幕，令她感到安心。

原來貓咪Sunny是暖男，牠竟然這麼體貼地照顧女B。（Shannon Richardson）

與小動物相處，真的很講緣分。

這隻平日高冷的8歲貓咪Sunny，主人Shannon Richardson從沒想過原來牠是暖男。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據Shannon表示，領養貓咪Sunny回家已有5年了，平日都是睡在她和丈夫的大床上。原來，貓咪Sunny的身世坎坷，牠在2歲時便被人棄養，其後便待在收容中心長達6年。這些日子裏，牠都沒被人選中，孤單地等待着與牠有緣的貓奴。

最終，在2015年時，Shannon在收容中心遇到貓咪Sunny，更是一見鍾情把牠接了回家。從此，貓咪Sunny便在溫暖的家裏，自由自在地生活。

但Sunny幸福的日子，可能會起變化，因為Shannon懷孕了，並誕下了BB女Hazel。起初Shannon很是擔心，怕貓咪Sunny不喜歡Hazel，怕牠會呷醋。

「帶Hazel回家的那天，我們很擔心貓咪Sunny會不適應。當我們把BB放到嬰兒床上，好奇的Sunny只是望了一望，便自顧自的去吃牠的晚餐了。」

最窩心的舉動

Shannon沒打算要貓咪即時接受BB女，一切順着情況便可。但沒想到，令人感到意外的事發生了，Sunny竟在半夜時，偷偷地爬到Hazel的小床上，然後更靜靜地待在她身旁，陪着她一起入睡。

Shannon起初沒有留意，只是半夜醒來，發現貓咪不在床上。此時一直監看着BB床的CCTV裏，出現了一個白色的身影。原來貓咪Sunny，已爬到BB床上陪睡。這個窩心的舉動，令Shannon也被感動了，沒想過平日高冷的Sunny，也會有這麼貼心。

就在今天清晨，Hazel在嬰兒床上突然哭了起來。沒想到第一個關注她的，竟是貓咪Sunny。當我去到床邊時，發現Sunny正用鼻子輕撫着BB的臉，像是在按撫她般。 Shannon Richardson

Sunny實在是一個好男孩，牠是如此體貼窩心。網民看到貓咪的舉動，都大讚Sunny乖巧，是個好哥哥。Hazel有個這麼好的哥哥陪伴成長，將來一定是個愛貓的女孩子。

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