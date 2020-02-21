【領養貓】包養流浪貓僅9個月　形象崩壞變爆肌男　媽遇世紀騙案

通常幼貓被領養後，就會以驚人的速度逐漸發胖，身材一去不復返；但來自澳門的貓咪「meet仔」就選擇了另一路線，用短短9個月時間蛻變成肌肉男，飼主Pizza也不禁慨嘆「佢依家已經崩壞咗」。

網民Pizza約在一年前收養了一頭白色的流浪幼貓，並為牠取名「meet仔」。當時僅得兩個月大的meet仔嬌小柔弱，詎料現時卻搖身一變成為肌肉壯男。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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meet仔入屋短短9個月，體重已升至4.5公斤，身形比兒時健碩不少，飼主Pizza接受訪問時直指：「行路都見到佢啲肌肉一舊舊，摸落去好『實淨』。」她補充指，meet仔十分貪吃，毫不挑食，平時主要吃乾糧，偶爾也會吃罐罐。對於meet仔竟然長出渾身肌肉，Pizza也大感不解，「有時拎番佢以前細個啲相睇，都會覺得係世紀騙案。」

meet仔是Pizza養的第一隻貓，性格活潑隨和，不論對人或是貓均很友善。約在一年前，當時Pizza的室友得知有網民在街頭發現獨自流浪的meet仔，並正尋求協助，於是二人決定伸出援手，將楚楚可憐的meet仔帶回家。眨眼間meet仔已長大許多，Pizza笑言：「我哋平時都覺得佢係大叔同麻甩佬，佢依家已經崩壞咗。」

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