銀狐犬4年暴漲3倍　起初以為只是毛蓬鬆　剃毛後媽媽崩潰了

到底是真胖還是毛蓬鬆呢？剃毛便知真與假。 台灣有飼主分享家中銀狐犬剃毛的照片，指牠原本瘦到皮包骨，養了4年身型竟然暴漲3倍，別以為是毛太蓬鬆，剃毛便知道牠是真材實料！

年約13歲的混種銀狐犬「花米」現重7.5公斤。（受訪者提供）

台灣有隻混種銀狐犬「花米」，牠在4年前遭繁殖場遺棄並送到收容所，雖然馬上就找到新主人，可惜花米怕人的性格嚇怕了他，決定要把牠送回收容所。好心人黃小姐得悉花米的情況後，立即決定收養牠，要給牠一個幸福的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「然後花米就像吹氣球般變胖了，可能是以前真的餓怕了，也可能是體質關係。」黃小姐接受訪問時指出，花米帶回家時，已經有心臟及支氣管方面的問題，加上長期困籠導致後腿變形，牠散步沒很久就不走了，要黃小姐抱牠，「漸漸的體型就出來了……」

花米的體重原本只有4公斤，現在卻胖成7.5公斤。黃小姐為了幫花米減肥，嘗試過幫牠減飼料、改減重配方飼料、增加運動量，不過成效都一般。

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誤把8歲狗當成4歲

黃小姐收養花米時，被告知牠只有4歲，所以她努力幫花米減肥，希望牠年老會少一點病痛。不過，今年年初黃小姐帶牠去健康檢查，才知道牠今年已年屆13歲，即當年收養時已經是8歲。

她認為，大概是成犬的年齡不易推算，導致醫生初時判斷錯誤，「我就改變想法了。畢竟牠前半輩子都過得那麼苦，我不希望到了晚年只為了讓牠多活幾年，強迫牠去做一些牠不喜歡的事情。」

「剃光後就能證明牠是真材實料。」黃小姐把花米剃毛後的照片發布到facebook群組「有點毛毛的」，隨後獲得近7百網民點讚，部份網民留言指：「幸福肥」、「白色奇異果」、「不要拿麻糬的照片來騙我是狗喔！」、「真想摸一下那個屁股」、「把毛剃光了還這樣....真的是真材實料」、「是實心的耶！」

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

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