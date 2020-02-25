【武漢肺炎】河北石家莊嚴控遛狗　保安：不讓打死狗就把人也打死

武漢肺炎疫情仍在擴散，大家都盡量少外出，以減低受感染的機會。但不少狗主，還是希望讓狗狗外出放電。 在河北省石家莊，有人牽繩遛狗散步，怎料物業管理員卻持棍將狗狗打死，更稱「不讓打死狗就把人也打死」。物業管理員指疫情期間不可遛狗，加上有人投訴狗隻隨處大小便，所以才作出此舉動。

（微博@環球寵物之旅）

疫情再肆虐，都與狗狗無關，牠們是無辜的。

2月23日上午，河北省石家莊的一個小區裏，有狗主帶着兩隻狗狗外出散步，當時已有牽好狗繩。怎料突然有物業經理持棍衝了出來，不由分說的便將狗狗痛打。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，這宗活活打死狗事件，實在太殘忍了】

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當時狗主急着要保護狗狗，怎料物業管理員竟揚言說：「不給就打人」。最終狗主親眼目睹心愛的貴婦狗被活活打死。

據悉，狗主牽着的兩隻狗，一隻有狗證，另一隻則是從寵物醫院裏收養，而且後腿是瘸的，走路較慢。由於當地只許一戶辦理一張狗證，因此瘸腿的狗狗未有證件。

物業管理員不由分說衝前要打狗，雖然狗主已把狗抱起，但物業管理員還是把狗搶走，更直接把兩隻狗狗打死了。

連人帶狗一起打

另一位狗主，為了保護愛犬，更是死死地抱在懷裏，但保安仍不肯罷休，用棍子連人帶狗一起打，更威脅說「不打死狗，就把人也打死」。幸好最終有人出手阻止，狗狗沒被搶走，保住了狗狗一命。

物業管理：過激行為有待改進

事件發生後，引起民眾廣泛討論，兩位狗主也已報警求助。其後，微博上出現了自稱是當時打狗的工作人員發文，他指由於疫情問題，所以要嚴控遛狗，而且近日多次收到投訴，指有人遛狗和讓狗隻隨意大小便。「雙方情緒比較激動，發生了爭執，我做出過激行為。」

物業公司也急急出信，向狗主道歉，願意「依法賠償」，並稱會加強業務培訓，但「為了大家的生命安全，我們依然會嚴格管理」。

網民怒斥物業管理員無法無天，究竟是誰給權他們？「人也打了，狗也打死了，道歉就完事了？那我把他打了，把他家孩子打死，我也寫個道歉信就行了」、「這種人絕對不能容忍，一條鮮活的生命就被活活打死，這人心是有多殘忍，拿刀捅死他都不為過！」、「 一個疫情，禽獸的本質都顯現出來了」、「竟然真是物業……什麼時候輪到物業張狂了」、「太多保安物業，在疫情期間，拿著權力耍流氓，簡直可怕要死，這些人比病毒都可怕。」、「動物保護法什麼時候能出台啊？」

【貓狗無罪，也與這次疫情無關。點擊圖片看網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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