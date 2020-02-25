【領養貓】媽在農場撿到初生貓　12歲拉不拉多犬無懼年齡差秒愛上

只要有愛，不管年齡抑或種族差距也沒法阻止一段友誼萌芽。 美國一頭12歲的拉不拉多犬意外與一頭幼貓成為好友，即使牠們的年紀相距逾10年，依然不影響牠們的感情，牠們的飼主更笑指也許小貓以為自己也是狗狗。

居於美國德拉瓦州（Delaware）的Morgan McKenzie早前收養了一頭初生幼貓，小貓自此成為了其12歲愛犬的密友，密不可分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉不拉多犬Paxton和小貓Polly成為好友。（Instagram@pollyandpax）

Morgan憶述當時在住所附近散步，突然聽到周遭傳來微弱的哭聲，她沿著聲音尋找，終在一塊空心木中找到一頭初生的灰白色小貓。但她因擔心貓媽媽會回來，所以不敢立刻帶走小貓。入夜後，Morgan再次回到該處，發現小貓仍然孤身一人，因此決定帶牠回家。

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小貓身上滿是跳蚤，Morgan馬上為牠洗澡，並將牠取名為Polly。Morgan表示很慶幸救起了小貓：「因為我認為牠無法撐下去，牠只得一至兩天大，尚未睜開眼、耳朵也還未打開，而且還餓透了。」Morgan所養的拉不拉多犬Paxton見她回來，即好奇地上前查看，並隨即對Polly一見鍾情。

12歲的Paxton擔當起大哥哥一職，經常照顧Polly，又不停舔牠為牠清潔。一個多月後，Polly的視力逐漸變得清晰，牠們變得更形影不離，就連Morgan也笑言：「我不認為Polly知道自己是貓。」

努力長大的Polly日漸變得好動，有時更會搗蛋地偷取Paxton的玩具，但Paxton完全不會與牠計較。Morgan也表示：「Polly開始變成煩人又愛黏著哥哥的小妹妹了。」雖然Polly和Paxton相差超過10年，但牠們無懼年齡差距，依然成為了最佳好友。

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