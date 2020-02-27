德國牧羊犬跟狗主出海遇沉船　遇事即游走　結局有彩蛋

狗狗是人類最忠心的朋友，假如發現主人有困擾，必定會全力協助！ 澳洲有隻德國牧羊犬跟隨主人出海時，船隻不幸遇上失事，不單失去動力，還開始沉沒。眼見船隻逐漸下沉，德牧竟然跳到海裏，丟下主人游走？！結局原來是個驚喜...

德國牧羊犬Heidi竟然丟下主人不理？（facebook圖片：QueenslandPolice）

居住在澳洲的德國牧羊犬Heidi日前跟隨主人出海，沒想到船駕駛到摩頓灣海中央，便開始失去了動力，並且開始下沉，最終沉沒了。主人手忙腳亂之際，Heidi竟然離他而去，默默地游走了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直至翌日6點，一位漁夫發現Heidi拖著一堆飄浮物在海中游泳，當中包括油桶、釣魚箱、潛水衣等等，懷疑有人在海上遇難，即時尋找救援。

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精明水警派員救援

水警得悉Heidi的情況後，迅速展開行動，派出一架直昇機、四艘警船前往摩頓灣搜索。在搜索過程裏，海警在海上發現無數飄流物品，證實水警的推斷正確，的確有艘船遇難了！救援人員花了3小時在海上搜索，終於尋回63歲的船主，他當時抱著一艘幾乎沉沒的船身，在海上飄流著。

據警方事後了解，Heidi在沉船後持續游了11個小時，才被漁夫發現，而狗主則在船上飄流了15個小時，幸好最後都平安無事。如果Heidi沒有當機立斷游走尋救兵，相信會改寫他們的結局。

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