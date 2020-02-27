貓伯伯 「阿銀」差幾月夠18歲　如果有一萬　佢話咁用先幫到人

財政司司長陳茂波昨日（26日）宣讀最新一份財政預算案，提出向全港年滿18歲的永久居民派發一萬元，瞬即引起熱議。有貓奴隨即在網上發文湊熱鬧，貼出17歲愛貓的相片，笑問是否可獲派一萬元。

最新一期財政預算案中，財政司司長陳茂波建議向全港18歲或以上的永久居民派發一萬元，引起市民熱烈討論，就連毛孩們也來湊熱鬧。貓咪「阿銀」快將年滿18歲，其飼主Karyan昨日（26日）隨即在網上打趣問道貓貓是否也能受惠，惹笑不少網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「阿銀」快將年滿18歲。（受訪者提供）

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可別誤會阿銀是頭自私的貓咪，主人Karyan接受《香港01》訪問時指，要是牠真的有份受惠，牠會把錢用在幫助流浪貓上，資助義工餵貓及救貓開支。早在去年年尾，阿銀已透過義賣自家推出的鎖匙扣，籌得一萬元作救助流浪貓用途。

也許正因平時熱心助貓，年邁的阿銀甚得上天眷顧，從未曾患上大病。Karyan透露，阿銀在兩年前曾因不肯吃喝而消瘦許多，體重跌至2.4公斤。幸好在經過一段時間的治療，後來已恢復食慾，體重亦回升至3.2公斤，至今仍健康如昔。