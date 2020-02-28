新冠肺炎│日產消毒泡狂賣500支　寵物超市限購　絕不坐地起價

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，不少寵物主人都加倍注重衛生，甚至開始搶購寵物消毒用品。 位於荔枝角D2 Place的日式寵物超市「Pet Koi Koi」負責人表示，近兩個月寵物消毒用品銷量持續上升，其中日本LION除菌泡泡的累計銷量更超過500支。受疫情影響，寵物消毒用品供貨持續緊張，到貨時間較過往延長兩星期，不過負責人表示：「絕對唔會坐地起價，會同客人齊心抗疫。」

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日產消毒用品銷量增20%

據荔枝角D2 Place的日式寵物超市「Pet Koi Koi」負責人表示，寵物消毒用品銷量於近2個月持續高企，佔整體生意額約30%。店內一款日本LION除菌泡泡，於1月、2月份累計超過賣出500支：「有客人最勁一次掃左30幾支。」她續指，其他除菌產品如除菌噴霧、濕紙巾，銷量比平時多20%：「好多客都會買除菌噴霧喺自己入屋前噴一噴。」

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日本供貨持續緊張 到貨時間延兩星期

Pet Koi Koi絕大部份產品均由日本直送，寵物消毒產品亦不例外。不過日本當地的供應量開始緊張：「好多消毒用品補貨都要等，比以前等多咗一、二星期，日本有間供應商賣到樽都唔夠，要搵其他樽代替！」為了解決供應不足的問題，店舖目前實施限購制度，每位客人限購3件消毒用品：「希望多啲人買到。」

產品絕不坐地起價 購物滿額送口罩

問及來貨價有否因而上升，她指日本公司較少坐地起價，所以價格沒有因此上調，而店舖過去均以空運寄貨，並沒有增加成本，因此她亦不會坐地起價：「我哋喺超市形式嘅寵物商店，絕對唔會坐地起價，除非供應商大幅加價，做生意誠信最重要。」

為了跟寵主共同抗疫，店舖更從日本搜購口罩，送贈予購物滿港幣150元的客人，「本身啲口罩買返嚟都百幾蚊盒，賣出去擔心客人以為我哋賺國難財，情願送出去，大家都開心。」

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