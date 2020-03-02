【萌寵充電站】史賓格犬天生長閃亮秀髮　帥氣外表堪稱狗界Roland

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自英國史賓格犬Finley，擁有外貌竟然神似日本第一牛郎「Roland」，更被網民稱為「狗界Roland」，全因牠擁有一把閃亮的「長髮」，跟Roland有十足的相似度！

堪稱「狗界Roland」的史賓格犬Finley與好友Beemo。（Instagram圖片：finleythespringer）

來自日本的Roland號稱「日本第一牛郎」，年收入破三億日圓，是日本牛郎界的傳奇，各大媒體爭相採訪他。他除了外表出眾外，還創下不少名言，令人印象難忘。當中最耳熟能詳就是：出名的名言「世上只有兩種男人，就是我，以及我以外的男人。」Roland早前還結集他的名言，出版書藉《我，跟我以外的人》。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日，英國有隻3歲的史賓格犬「Finley」，便憑著一把閃亮而捲曲的「長髮」，贏得「狗界Roland」的稱號！飼主Rebecca Munday表示，在Finley六個月大時，她便嘗時讓牠挑戰與眾不同的新造型，牠的披毛隨著年歲的增長而逐漸變長，最終變成了現在又長又鬈的「長髮」。沒想到這個長髮造型竟然為牠贏得多達1萬4千位追蹤者！

ROLAND名言：「世上只有兩種男人，就是我，及我以外的男人。」 （ROLANDofficialsite）

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超愛擺Pose拍照

Finley之所以受人歡迎，不單是因為外型可愛，還因為牠不抗拒拍照，所以Instagram才有那麼多萌照能擄獲網民心！據說，Finley很喜歡站在鏡頭前，還會大方地擺出各種姿勢讓Rebecca拍照。不過，Finley喜歡拍照的原因，全因牠每次拍照後，都會獲得零食做讚勵。

不少網民都因為Finley的長髮而成為牠的粉絲。為了保持Finley又長又鬈的秀髮，Rebecca背後花了超多功夫！除了每天幫牠「梳頭」之餘，每個星期六她都會帶Finley「剪髮」，這個「狗界Roland」的稱號真的得來不易呀！

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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▼▼一頭松鼠狗裝上義肢後，竟跑得比兄弟更快，更吸引了14萬粉絲▼▼