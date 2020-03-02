【新冠肺炎】義工上門餵貓睹傷心一幕　怕主人太難過說出善意謊言

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，情況最為緊張的武漢市，至今仍採取封城方法，令許多外出旅遊的人，都沒法回家餵飼家中寵物。 早前便有義工提供上門餵貓狗服務，希望及時救援無人看顧的小動物。有外媒指報道其中一宗令人心酸故事，有義工上門時發現，貓咪已因飢餓竄出陽台摔死，令人傷心不已。

武漢封城後，街道上人流稀少，也沒什麼車子經過。（The Guardian）

新冠肺炎（COVID-19）爆發，武漢政府採用封城方法應對，令許多寵主沒法正常回到家中。據悉武漢市約有3萬多隻寵物被困家中無人照顧，更恐隨時缺糧餓死。有義工隨即發起提供上門餵貓狗服務，但所需協助太多，憂略有延誤小動物會有不測。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看葉先生上門餵寵物過程，許多寵物已餓了多天，更有貓咪因飢餓逃出窗台墮樓而死】

+ 12 + 11 + 10

據《衛報》報道，他們在2月中跟隨義工葉先生一起到需要餵飼的住宅單位。由於已封城，進入小區也要量體溫檢查。葉先生用手提電話與寵主一直保持聯絡，在打開電子鎖大門後，便隨即找尋貓咪下落。

這寵主有兩隻貓咪，但屋裏沒有貓咪走動，最終在大型熊公仔後方找到其中一隻，而另一隻還是不知所蹤。隨後，葉先生與管理員確認，得知早前有貓咪從高處墮樓摔死。推測可能貓咪因為飢餓難耐，想從陽台逃出覓食，不幸意外摔下致死。

更感染更怕貓狗出事

葉先生為怕寵主難過，沒有直言貓咪已摔死，只是輕輕地帶過，指貓咪可能逃出去了。葉先生告訴主人這個壞消息時，對方沉默了一會，強忍淚水後向他道謝。

葉先生表示，暫時他已救助了約30隻寵物，雖然自己力量渺小，但救得一隻得一隻，也是做一件好事。被問及他會否怕感染武漢肺言，他表示：「比起遭遇感染風險，更怕自己去晚了讓貓狗餓死出事。」

義工已被禁上門

更令人憂慮的是，武漢防疫規定不斷提升，現在許多小區都不能擅自出門，上門餵寵物的義工們也被禁止出行。



現時義工只能呼籲同區的寵主們互相合作，看看能否盡量幫忙，例如把水和糧食傳遞到隔壁沒人看顧的寵物，在同一幢大廈的寵主們互相幫忙餵寵物。希望各人盡一分棉力，令寵物們得以生存下去，等到主人回家。

【貓狗無罪，也與這次疫情無關。點擊圖片看網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼▼▼武漢內還有很多獨居寵物，點擊了解其他心碎個案▼▼▼▼▼