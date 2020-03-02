【新冠肺炎】情況再壞也不棄養　40個《毛孩子》讀者的一生承諾

日前（2月28日 ）漁護署發新聞稿，指一位新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診者的狗狗，其口腔及鼻腔對有關病毒測試呈弱陽性反應。消息在網上流傳發酵，令不少市民擔心會掀起棄養潮。《香港01》寵物頻道找來名人及組織呼籲勿棄養，並為寵主們打氣，得到讀者熱烈回應。記者精選40句感人承諾與大家分享。

毛孩沒罪，千萬不要棄養。

有狗狗的口鼻驗出對武漢肺炎病毒呈弱陽性反應，因此引起民眾擔憂，恐寵物會是病毒傳播者。但事實上，呈弱陽性反應不等於狗狗感染了病，而且狗狗也沒有任何相關病徵。加上世衛表示，目前並沒證據顯示狗貓等動物會感染新型冠狀病毒，因此寵主們不應恐慌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

讀者們熱烈回應，希望能為寵主們打打氣。

為了讓更多寵主安心，早前《香港01》寵物頻道已找來一眾寵物界名人及組織，讓他們發聲呼籲勿棄養，並為寵主們打打氣。隨後收到讀者們的熱烈回應，大家一人一句，齊聲互相打氣加油。

【點擊圖片看《毛孩子》讀者們的心聲，大家一致認同養寵物是一生一世的事】

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大家都很清楚明白，毛孩是無辜的。現階段沒有證據指毛孩會感染武漢肺炎，也沒證據指毛孩會傳播這病毒，大家都不用過於緊張，應加強清潔衛生，減少外出受到感染。養毛孩是一生一世的事，牠們都是家人，絕不棄養！

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