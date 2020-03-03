【法證先鋒IV】獸醫建議貓貓安樂死　湯洛雯一個決定扭轉喵命運

電視劇《法證先鋒IV》近日熱播，劇中的主角除了型格帥氣外，現實中其實也有充滿愛心的溫柔一面。劇中多名女角均是愛寵之人，對寵物們呵護備至，當中湯洛雯更對家中病貓不離不棄，不惜花時間心血帶牠求醫，終陪牠熬過最困難時期。

湯洛雯家中養有兩貓兩狗。（Instagram@roxannetong）

「靚湯」湯洛雯頂替黃心穎加入《法證IV》劇組，飾演「徐意」一角。靚湯人美心善，對小動物充滿愛心，家中養有兩貓兩狗，包括兩隻長毛貓、白色松鼠狗及白色八哥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

靚湯自小已對貓貓情有獨鍾，兒時更為飼養第一隻貓而發憤讀書，終成功說服媽媽允許她養貓。既然難得成為貓奴，她對主子們照顧有加，即使有病也不離不棄。她所養的金吉拉貓「Mo仔」多年前曾因感染金錢癬，加上對藥物過敏，而被獸醫建議安樂死。幸得靚湯不願放棄，堅持繼續求醫，Mo仔才能健康地活到現時16歲高齡。

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陳煒在劇中飾演「水慧明」。（Instagram@alicechanwai）

人稱「煒哥」的陳煒，在劇中飾演「水慧明」。身為資深貓奴的她在婚前養有3隻英國短毛貓，並在隨前夫移居台灣前將貓貓們交予姊姊飼養。後來，她在台灣及泰國又再收養了4隻流浪貓，分別名叫Rocky、Polly、Charlie和Winnie。當中，黑貓Rocky本來在煒哥住所附近流浪，煒哥有次特地帶同貓糧餵牠，醒目的Rocky隨即一直跟著她，成功覓得好歸宿。

另外，煒哥也曾和前夫飼養兩隻狗狗，分別是金毛尋回犬Whisky和獵犬Bernie。前者曾被主人棄置在訓練場，而後者則因有皮膚病而在寵物店內無人問津。但在與前夫搬回香港前，二人已將狗狗們送予前夫家人照顧。

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李施嬅在劇中飾演法醫「聞家希」。（Instagram@selenaleelalee）

在劇中飾演法醫「聞家希」的李施嬅養有兩隻貴婦狗，分別為白色的Snowy及灰色的Naughty。她自2005年開始飼養兩隻愛犬，並與當時男友鄧健泓共同照顧。雖然二人於2009年分手，但李施嬅對狗狗仍寵愛有加，曾坦言：「狗狗不是物件，不能因為一段關係變了就棄養。」兩隻貴婦狗現時已達十多歲高齡，但依然健康活潑，李施嬅還為牠們開設了Instagram帳戶紀錄生活點滴。

愛心爆棚的李施嬅更會與好姊妹姚子羚結伴，義務探訪救狗之家和愛協等動保機構，盡顯溫柔一面。

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