【萌寵充電站】柴犬界睡公主可愛到瘋　抱玩具娃娃睡超療癒

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 豆柴嬌小可愛，有誰會不喜歡呢？這次介紹的日本豆柴はな（Haha），牠除了得意有趣的行為外，還有一項更吸引人注意的技能，就是牠的睡姿相當迷人，可以稱得上是狗狗界的睡公主。

這隻來自日本東京的豆柴叫はな（Haha），令年4歲，是女孩子來的。牠的笑容很甜美，而且嬌小可愛很是迷人。但牠還有一項更吸引人注意的技能，就是牠的睡姿。

【點擊圖片看這隻可愛的豆柴睡姿，在夢中也是這麼迷人，可愛極了】

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豆柴はな每次去睡覺時，主人都會替牠準備小被窩，而且還要有玩具娃娃伺候。主人每次把豆柴睡姿拍下來，並配以簡單旁述說明，便能吸引網民瘋狂轉載。

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留意到睡姿竟是最受歡迎的照片，於是豆柴はな的主人，便在狗狗睡衣上悉心打扮一番。無論是拿着娃娃，又或是睡衣，甚至是睡床，都刻意安排好，令拍出來的照片總是給人一種舒服悠閒的感覺。

事實上，豆柴はな很貪睡，完全是個可愛的睡公主。如果你想看更多牠的可愛照片，便記得要追蹤牠的IG了。

▾▾▾柴犬這麼可愛，當然要多看看。點撃圖片放大：看另一隻柴犬由媽寶蛻變成小公主的經過！▾▾▾