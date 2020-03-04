【新冠肺炎】漁護署稱有狗隻證低程度感染病毒　籲不應棄養寵物

漁護署日前（2月28日）凌晨發稿，指一位新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診者的家犬的口腔及鼻腔樣本，對有關病毒測試呈弱陽性反應。 當局及後對有關狗隻進行密切監察，並進一步抽取樣本化驗。今天（3月4日）回覆《香港01》查詢時表示，當局曾徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。

上周三（2月26日）漁護署人員到大坑一住所接走新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診者的狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應，當時狗隻並無任何相關病徵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

漁護署於上周五（2月28日）凌晨發稿，表示會對上述狗隻進行密切監察，為有關狗隻進行反覆測試，並進一步抽取樣本化驗，以確定該狗隻是已感染該病毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒。並強調目前未有數據證明寵物會感染而發病或傳播2019冠狀病毒。

漁護署回覆指，分別於2月28日及3月2日再進行檢測，而該狗隻的口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。當局曾徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣（包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物），並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒，或會因此生病。除保持良好衞生習慣外，寵物畜養人毋須過份憂慮。在任何情況下，絕不應棄養寵物。

周巧兒曾公開表示有飼養狗隻，並公開合照，但不能確定此狗是否病毒呈弱陽性的狗隻。（網上圖片）

漁護署並無公開呈弱陽性反應狗隻的主人資料，惟《香港01》翻查資料，發現居住大坑的確診者，只有85號確診者馬主周巧兒，以及其確診家傭。

愛協：被感染並不等於「具有傳染性」

香港愛護動物協會發言人亦就漁護署消息作出回應，指已獲當局通知該狗隻目前非常健康，在檢疫中心內的牠狀況良好，並沒有出現任何病徵。發言人提醒公眾人士須了解被感染並不等於「具有傳染性」及「能夠將2019冠狀病毒傳播」。並強調目前沒有證據顯示伴侶動物能夠將病毒傳播給人類。

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