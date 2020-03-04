【萌寵充電站】以為哥基每天出巡只賣萌　主人說牠舉動有苦心

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 在美國紐約街頭，你有機會遇到一隻超級可愛的狗狗。這隻叫Maxine的哥基犬，會在上下班時間，於人頭湧湧的地鐵車廂裏出現，更會與乘客互動。不少人更是希望能「偶遇」哥基犬，特意擠到繁忙的車廂裏！

Maxine就是這樣坐在主人的背包裏，每天陪着去上班。（ig@madmax_fluffyroad）

人類要每天上班工作，才能賺錢買肉肉給家中愛犬。但要與狗狗分離，其實人和狗都會很依依不捨。在美國紐約，便有人突破這局限，帶着狗狗上班去！而且在乘車途中，狗狗更會與乘客互動，為身邊的陌生人帶來不少歡樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻可愛哥基犬的驚人魅力，牠最想把正能量與歡樂帶給身邊所有人】

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今年5歲的哥基犬Maxine，生得手短腳短，而且超級可愛。每天，牠都會坐到主人的背包裏，陪着主人去坐地鐵回公司。紐約地鐵雖然允許寵物上車，但要遵守「寵物不落地」的規定，因此哥基犬只有乖乖地待在背包裏。

【齊來看看Maxine生活照，牠實在太可愛了，真的是人見人愛】

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大家不用擔心Maxine會感到寂寞，因為在旁的乘客總會把握時機與牠互動，令牠成為紐約地鐵的非官方吉祥物，許多人都特意在上下班繁忙時段，擠到人頭湧湧的車廂裏，為的就是要與Maxine製造「偶遇」的機會。

起初我只是想拍攝Maxine在我背包休息的樣子，因為我覺得牠的樣子很有趣。但漸漸地，我發現牠會為在旁的陌生人帶來歡樂，而且顯然狗狗也很高興。我住在這城市超過15年，從沒看過這麼多人在擁擠的車廂裏，會開懷地露出笑容，發出愉悅的歡笑聲！ Maxine主人

將正能量與歡樂發放

事實上，Maxine也很享受每天在車廂裏的時光，牠會主動地與身旁的人搭訕，用超柔軟的小頭靠近陌生人，令冷漠的路人在一瞬間心也被融化，忍不住要拿出手機拍下狗狗。

就是這正能量的發放，將快樂帶給身邊人的心願，令Maxine主人貫徹每天都帶狗狗坐車，希望把快樂傳遞開去。

如果你也是Maxine的粉絲，一定已追蹤了牠的IG吧！Maxine的主人會經常更新狗狗的生活日常，無論是去玩、去散步、去美容院又或是穿起不同服飾，Maxine的魅力同樣是沒法擋。

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