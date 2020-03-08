校園流浪狗被迫骨肉分驚　母媽用親吻最後送別：要好好照顧自己

骨肉分離這悲劇，任誰也不希望發生。但對於校園浪浪來說，這或許才是最好的抉擇。 在內地的河南省鄭州大學，有一隻流浪母狗要與自己小狗分離，原因是小狗已有人願意收養。在分別當天，母狗一再回眸，甚至上前親吻小狗，場面感人。

母狗要與自己的小狗分開，一直依依不捨地回頭。（梨視頻）

要強逼浪浪母子分離，其實真的很令人傷感，但或許這才是最佳的決定。這宗骨肉分離事件不是最近發生（2018年），但也很值得回顧反思，究竟怎樣做才是對浪浪最好的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看母狗如何依依不捨要與小狗分別，一再回頭親吻，場面感人】

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從影片中可回顧當時情況，在河南鄭州大學，一隻流浪母狗因心愛的小狗被有心人收養，不得不忍痛與孩子告別。影片上載分享後，迅速被廣泛分享，甚至連當時《人民日報》網站也有報道。大家都被狗狗回頭的那一瞬所感動，直呼「好心酸」、「看了想哭」。

當時影片已有700多萬人次瀏覽關注。（微博）

送養才是最好方案

事實上，校園裏的浪浪，一直以來都是由學生們自發幫忙飼養，但母狗已生下了12隻小狗，實在擔心沒法好好照顧，因此才希望透過領養小狗來減輕負擔，而且這也是為小狗幸福着想。流浪狗泛濫，會造成人狗之間不必要的衝突。藉着送養以及替母狗絕育，才是對狗狗最好的做法。

就正如「中國小動物保護協會河南籌備組」在微博裏表示：「母子依依不捨的場景真的很暖，但是這隻狗狗已經生了十幾隻，如果再這樣下去，人們看到的就不是這樣的溫馨場面了，而是校區流浪狗氾濫、狗傷人、人打狗的惡性循環了。所以今天下午我們聯合了鄭大的知情學生抓住了狗媽媽，還有兩隻還在吃奶的小傢伙。等狗媽哺乳期結束身體調理好將會對它做絕育手術，同時兩隻小仔也歡迎鄭州的朋友領養。」

網民表示：「真正喜歡狗狗的人，都應為狗狗未來作長遠準備。替狗狗絕育，也是一種關愛與負責任行為。」

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