虎斑貓搗蛋佔影印機　同事下秒舉動紀錄可愛時刻　獲萬人讚好

假如在公司裏有一位毛孩員工，不但能提高其他員工士氣，還會偶爾搗蛋增加辦公室生氣，上班日子想必會倍添趣味。貓咪「OVA」在台灣一家公司上班，牠早前調皮地到跳到影印機上，成為名副其實的 「Copy Cat」，意外在網上爆紅。

網民小朱的公司養有一隻名叫「OVA」的虎斑貓，深受一眾同事喜愛。調皮的日前OVA突然在一位同事準備影印之際，跳上影印機的掃描台上賴著不走，讓該同事無可奈何。於是，該同事索性按下影印鍵，將OVA的肉球列印出來，成品意外地大受網民歡迎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

▼▼▼▼▼點擊放大看OVA在公司的「小霸王」行為▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

小朱將OVA趴在影印機上的照片分享至網上，並寫道：「牠自己跑上去就賴著不走 。別太認真，我們公司養的，平常對牠無敵好」，帖文隨即吸引逾萬人讚好。不足一歲的OVA原本是頭無家可歸的浪浪，後因在公司附近流浪而被主管收養，自去年10月起開始加入這家公司，現時在公司內已儼如小霸王般。小朱表示，「OVA一開始很膽小都不敢出來，經過我們公司的疼愛後現在變得很調皮，開會的時候還會坐在中間陪我們一起聽。」

雖然影印貓咪肉球的成品很可愛，但其實並非每隻貓咪也如OVA般不抗拒影印機，謹記切勿胡亂逼迫貓咪進行相同行為。