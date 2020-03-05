【領養貓】買臭豆腐遇懂人話的貓　做對兩指令：跟我回家吧！

貓奴也許真的有種獨一無二的磁場，總能吸引四面八方的貓貓靠近，包括街上的浪浪。家中養有9隻貓的網民Wenny日前再次被欽點成奴才，光是短短外出吃飯一會兒，竟遇上一隻懂得聽人話的流浪幼貓主動上前求收養，讓她受寵若驚。

日前，網民Wenny在與男友外出用餐的短短期間，竟遇上一隻性格主動的小貓，意外為家中再添一位貓主子，超強的吸貓體質令網民大感羨慕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小貓憑乖巧性格成功欽點奴才

Wenny表示，當時她與男友正駕車前往購買臭豆腐，但男友忽爾看見路邊一隻幼貓，因被小貓吸引而停車。他們下車後，男友隨即向小貓招手，小貓竟立刻聽話地走向他們。

Wenny向小貓笑言：「給我摸就帶你回家。」豈料下秒小貓隨即低頭擺好被摸的姿勢。然後，男友便隨即抱起小貓並把牠放在車上，說要帶牠回家。小貓上車後，更乖巧地聽二人所言端正地坐好，讓Wenny驚訝不已。

小貓就此成功「逼使」Wenny及其男友收養，成為他們家中的第10隻貓，Wenny事後亦大嘆：「這不合邏輯，我下車你應該要跑掉才對！」不少網民也建議二人為小貓取名「臭豆腐」，但遭二人婉拒，因家中其他貓貓均以水果命名，故決定為小貓取名「香蕉」。幸好，一眾貓前輩們均沒對香蕉露出敵意，Wenny笑言似乎牠們已習慣時不時就有陌生貓加入。

Wenny家中的9隻貓貓。（Facebook@愛貓聯盟）

網民們紛紛為香蕉送上祝福，並對Wenny經常吸引街貓的體質大表羨慕，笑指「主子聞到固定飯票的味道」、「恭喜您擁有吸貓體質」、「應該是奴才身上沾滿了滿滿的貓味」、「命中注定的緣分」、「你們就這樣被騙走了」。

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