貓砂盆慘變芭比娃娃渡假勝地　3歲妹說出這句話　老媽超崩潰

小孩的創意天馬行空，經常做出讓成人們無法想像的爆笑行徑。一名3歲女童日前在家發揮創意，將貓砂盆當成玩偶們的沙灘。媽媽隨即將玩偶取出並清洗乾淨，此時女兒突然吐出一句說話，讓媽媽崩潰至極。

網民Aki的女兒年僅3歲，小小的腦袋藏著無數古靈精怪的想法，日前（4日）更強行徵用貓砂盆，並將多個Barbie玩偶放進盆內，令Aki哭笑不得。

▼▼▼▼▼點擊放大看Barbie一家「度假」的情況▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

女兒要求吹乾玩偶頭髮 媽崩潰大笑

Aki接受《香港01》訪問時指，當時她正準備更衣外出，但因突然意識到平時吵鬧的女兒竟靜了下來，遂轉過頭查看。她一回頭就看見女兒正興致勃勃地將Barbie玩偶一家放進貓砂盆內，更細心地為它們脫去鞋子，而其愛貓「葉豹豹」則在旁默默地盯著被強行霸佔的貓砂盆。Aki立刻上前救出玩偶們，而其女兒隨即回應指：「佢哋喺沙灘玩緊，未玩完啊！」她崩潰地向女兒解釋這並非沙灘，而是貓咪如廁的地方，並將玩偶們拿去清洗。女兒此時突然吐出一句「要吹乾曬佢哋（玩偶）啲頭髮先准走」，讓她更為崩潰，大笑不已。

事件被Aki分享至網上，短短一天已引來近9000人讚好，及數百則留言，她坦言從沒料到會有這般大迴響。網民紛紛代入貓咪角度留言，盡訴無奈感受，「幾時復課啊…」、「奇怪的人類」、「佢哋去完廁所未，幾時到我？」、「幾時比返個廁所我？」、「連我廁所都唔放過，可惡」。

▼▼▼▼養貓的家庭總是特別多趣事，點擊了解一隻懂得自製水舞間的貓貓▼▼▼