【貓行為】虎斑貓每天用洗腳水灌溉木架　半年後長出菇嚇呆主人

愛搗蛋的貓貓總有魔力能令為家居帶來新面貌，為飼主增添新鮮感。早前，台灣一位貓奴發現家裏突然在一夜之間長出了菇，原來全賴其愛貓每天向木架澆水，令木架飽受滋潤，頓添生機。

台灣網民洪凱特養有5隻小貓，當中以3歲的虎斑貓「小M」最調皮及貪玩，不但經常搗蛋，更對玩水情有獨鍾。她透露，小M最愛的嗜好就是「洗腳」，而旁邊的木架在日復日承受著牠濺出的水花後，竟突然長出3顆菇！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

調皮的虎斑貓「小M」。（受訪者提供）

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洪凱特接受《香港01》訪問時表示，那盆水本來是供所有貓貓飲用的，但唯獨小M經常會用來洗腳：「這是牠長久以來的習慣。」至於其他貓貓，似乎對這盆洗腳水也不太抗拒，一直照常飲用。洪凱特補充指，水盆旁邊的木架僅購入了約半年，而每次小M洗腳時也會把水滴濺到架上。上周，她突然發覺木架上一夜之間長出了3顆大菇，令她大感訝異，「當下看到覺得太不可思議了！」可惜這些菇翌日已枯萎收場，她遂順勢拔除並丟棄。

她將小M的「功績」與網民分享，並寫道：「終於在我兒子努力不懈的灌溉之下，木架生菇了」，隨即引來大批網民熱議。網民們見狀紛紛大嘆神奇，笑言「看起來這蘑菇營養很好」、「主子恩賜的神菇」、「現實版的開心農場」、「這證明事情只要持之以恆，就會『開花結菇』的」。

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