甘蔗田撿到3隻迷路「幼貓」　回家後才揭發牠們超珍貴身分

內地一名農民日前在甘蔗田工作時，竟意外撿到一份「大寶藏」。當時牠看到3隻幼貓在田地徘徊，遂好心把牠們帶回家。其後，公安告知他原來這3隻「幼貓」大有來頭，實際身分竟為受保護動物「石虎」！

早前，內地雲南省景東縣農民祝先生在埋首砍伐甘蔗時，突然看見附近竄出3隻「幼貓」。因他見附近並沒母貓蹤跡，於是便將幼貓們先帶回家照顧，豈料卻因此撿到大寶藏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

農民祝先生在甘蔗田工作時撿到3隻「幼貓」。（人民網）

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祝先生當下並沒懷疑幼貓們的身分，但照顧數天後發現有點不對勁，遂報警向公安求助。經公安鑑定後，發現這3隻「幼貓」的真正品種原來是石虎，在內地被列為「三有保護動物」，即指具重大生態、科學、社會價值的野生動物。其後，石虎們於上周四（5日）被移交當地野生動物部門。因牠們年紀太小未能自行求生，所以有關部門將暫時照顧，待牠們能具備求生技能後就會將放歸大自然。

石虎屬小型貓科動物，經常被誤會為家貓，是種肉食性夜行動物。石虎原產地位於東南亞和印度大陸，多在晚上或清晨於郊外出沒，在中、港、台等地均被列為受保護動物。

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