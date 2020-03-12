5年來家門前現超美山茶花　日女公開「追求者」真身　萬人呼羨幕

日本一位女網民5年來一直莫名地收到花，而收花的方式竟是將花瓣放在她家門前，古怪的示好方式令她一頭霧水。直至近日，她終於揭穿這位送花的「追求者」的身分，原來是她的一位「鄰居」。

自5年前起，日本網民Maho的家門前總會不定期地出現山茶花，讓她大感不解。她一直都無法猜出到底誰是送花者，只能在默默地在內心向那人表示感謝。但在日前，她意外地發現暗戀者的真面目，才得悉牠原來是一隻流浪貓。

自5年前起，日本網民Maho發現家門前總會不定期地出現山茶花。（Twitter@maho_24）

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網民Maho在數天前（9日）撞破小貓送花的過程，她看見小貓叼著花瓣，默默地朝她家走去，終解開家門前的神祕花瓣之謎。雖然，她仍未想通為何小貓會持續送花給她，但依然決定將這段窩心經歷分享至Twitter，意外地引起網民熱烈討論。她補充指，因貓咪只會送上山茶花，因山茶花只會在早春綻放，因此她也只會在早春期間收到花。

網民分享爆笑「貓之報恩」經歷

這段溫馨的經歷觸動了超過30萬名網民，不少網民也爭相分享獲貓咪報恩的經歷，有網民指曾在街上拯救幼貓時被其貓父母看見，翌日早上家門就多了一份厚禮──完整的死老鼠，害她大嘆「其實我也喜歡花」。另一位網民則表示，有流浪貓媽媽為躲過敵人，突然從窗外將數隻幼貓丟進她屋內，不久後隨即接回幼貓，翌日貓媽媽為報答這份恩情，竟從窗戶送上蜥蜴屍體，令她哭笑不得。

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