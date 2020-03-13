【萌寵充電站】金毛尋回犬天生缺耳朵　長大後頭頂竟長出獨角

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。這隻極可愛的金毛尋回犬叫Rae，牠最與眾不同的，是頭頂像長出了角般，因此許多人說牠是可愛的獨角獸。不過，原來這可愛的角，竟然是耳朵，實在令人意想不到。

大家好，我是Rae！（ig@goldenunicornrae）

這隻可愛的金毛尋回犬叫Rae，現在才12個星期大，是可愛的小女生。牠出生時身體便有缺陷，需要緊急動手術治療，其後更一場意外，令牠失去了左耳。

【點擊圖片放大看這隻可愛小金毛，雖然只有一隻耳，但完全無阻牠的可愛】

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不過在悉心照顧下，Rae總算健康成長，但在成長過程中，右耳卻不斷往頭頂上移，結果變成像獨角獸般的模樣。

大家都極喜歡Rae，所以主人也替牠開IG，分享可愛生活照。（網頁截圖）

早前主人在TikTok中分享了一段Rae的影片，隨即引來網民關注，已有330萬人瀏覽過影片，更有53人讚好，可見Rae的可愛魅力，真是人人喜歡。

留意到Rae這麼受歡迎，主人Brianna Aardema隨即替狗狗開了Instagram帳號。2月底才開啟，但至今已有2.6萬粉絲追蹤，可見牠的魅力沒法擋。

【不喜歡金毛大狗？對短腿狗狗情有獨鍾？點擊圖片放大看另一隻狗狗Dúi，牠同樣是可愛極了！】