【萌寵充電站】橘貓天生沒長大的權利　永遠童顏也許不值得快樂

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。貓咪嬌小可愛，當然很迷人。但如果嬌小背後要承受痛苦，你還希望貓咪如此細小嗎？這隻來自英國的貓咪Munchie，天生身體有缺陷，令牠永遠沒法長大。瘦弱嬌小的身軀惹人憐憫，更不時會露出可愛萌樣向人撒嬌，但牠需要終身服藥和定期血液檢查，一生承受痛苦。

Munchie外表與普通貓咪無異，但牠體型已不會再長大。（ig@minature_munchie）

來自英國的橘貓Munchie，牠的主人是29歲的Emily Tomlinson。在2019年9月時，有人發現牠在街頭徘徊，於是將牠送到Wolverhampton當地一家獸醫診所。當時Emily也在這診所工作，見到貓咪已一見鍾情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在獸醫檢查下，Munchie被發現患有罕見的甲狀腺功能不足疾病，因此牠的體型不會再長大，而且雙眼顯得混濁，可能是因為角膜水腫所引致。儘管雙眼白濛濛，但這沒有影響到牠的視力，日常生活不成問題。

Emily樂意分享Munchie的成長點滴，已開了IG與YouTube帳號。（ig@minature_munchie）

Emily見貓咪可愛，便帶了牠回家飼養。但好景不常，12月26日時，Munchie突然在家中暈倒，Emily趕緊帶貓咪看獸醫，結果在獸醫診所住了4個晚上，要進行靜脈注射治療，以無數次超聲波與X光檢查。

少食多餐照顧更費神

獸醫表示Munchie的鈣水平比正常為低，需要補充鈣和維他命D。因為Munchie的身體情況特別，照顧起來並不容易。Emily要以少食多餐的方式，每天餵牠好幾次，連晚上也睡得不好。

「Munchie住院期間，我真的很擔心牠，我日夜照顧着牠，雖然已十分疲累，但我覺得很值得。有好幾次我以為牠已撐不下去，沒想到牠生命力橫強，更慢慢康復起來。」

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