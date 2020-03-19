【萌寵充電站】不是說好一起扮鬼臉　白柴犬用另類方式刷存在感

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。笑面迎人的柴犬，總令人留下深刻印象。但每隻柴犬都這麼相似，如何才能令你記着牠是不一樣呢？這隻白柴便用特立獨行方法，在拍照時總是不合群，結果每次看照片時，總會不經意多看白柴一眼！就這樣，牠便成功俘虜了你的心！

想看我的樣子？沒這麼容易！（ig@yokokikuchi_ks）

這個IG帳號yokokikuchi_ks，是來自日本但定居香港的瑜伽教練Yoko所開設，當中放了不少她家中4隻柴犬的生活照。4隻寶貝柴犬按年紀排序，分別是赤柴 Kikko、黑柴Sasha和Momo，以及年紀最少的白柴Hina。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，白柴Hina如何突出自己，令你對牠留下深刻印象】

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主人經常帶着4柴犬上山下海，到處郊遊拍照留念。柴犬們在拍照時，都乖乖端坐好，留下美美的照片。但不知為何，白柴Hina總是在主人按下快門的一瞬，作出了一些古怪動作，令相片中的牠與眾不同。

白柴Hina為了搏出位,一時拍照時張大嘴巴打呵欠、一時又突然閉起雙眼、又或是突然轉個身來，給你來一個「背殺」，更添幾分神秘色彩。

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網民被4隻柴犬可愛萌照吸引着，更對白柴Hina留下深刻印象。「這些合照都很美」、「白柴Hina：我就是要不一樣」、「拍照就是要突出自我風格」、「正常人夠我富議論性麼？你叫我做浮誇吧！」、「雖然怪，但我特別喜歡牠！」

▾▾▾別人家的狗狗總是特別聰明可愛，點撃圖片放大：看這隻明星柴Yoshi帥氣樣子▾▾▾

現年一歲多的柴犬Yoshi出生於日本，一年前被現任飼主Dion及其太太帶到香港，搖身一變成「潮童」，經常在網上分享時尚穿搭。牠順利成為狗界明星之一，背後除了Dion及太太擔當形象指導外，亦多得牠天生對鏡頭敏感度極高。Dion笑言：「無論佢玩得幾癲，只要一影佢，佢就會停低望鏡頭。」