媽進房驚見遍地屍骸　驚訝狗狗一歲懂咬這補品：要保養趁年輕？

不少飼主都喜歡給寵物進食保健品，避免牠們因缺乏營養而誘發出各種身體問題。 台灣有隻年輕的狗狗彷彿明白到這個道理，即使牠的年紀只有一歲多，已懂得偷吃媽媽的膠原蛋白粉進補，難道是皮膚鬆弛了要保養？

狗狗「比利」趁著主人吃早餐，在房間搜出膠原蛋白粉來進補。（受訪者提供 / facebook專頁：瘋狂比利憤怒道）

居住在台灣的「比利」是隻超級頑皮的狗狗，過去曾經咬爛媽媽的衣服、枕頭、被單、家具等等。早前，牠還趁著媽媽吃早餐，打開她的衣櫥翻出膠原蛋白粉來進補？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽‎Joyce Chang接受《香港01》訪問指，在比利咬破膠原蛋白粉前，她已經救了一盒面膜！她指出：「我早餐煮到一半的時候，有進房間就看到牠正要攻擊面膜，還沒咬破就被我拿起來，結果再進來就看到這幕了。」

▾▾▾比利豈止咬爛媽媽的保養品？點撃圖片放大：看牠曾擁有最貴的潔齒骨！▾▾▾

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「重點是我還沒開來吃，就先被比利試吃了！」媽媽原本把膠原蛋白粉收在衣櫥的箱子裏，當天不過在房間外面吃早餐，東西就給牠翻出來，而且還咬破了大半！幸好，最終能救回一部分，而比利也沒有因此而感到不適。

「你才一歲而已不用吃這個吧！」媽媽把比利頑皮的罪證放到facebook專頁「瘋狂比利憤怒道」及各大寵物群組，吸引了逾千名網民點讚，網民留言指：「保養要趁年輕」、「臉皮鬆了怎麼辦，當然要開始補啊！」、「沒發現牠的臉越來越蠟黃了嗎？」、「黑眼圈那麼重，很需要的。」、「七個月就成犬了，當然需要。」、「人家也要一歲就凍齡呀！」大家飼養的狗狗也喜歡吃「補養品」嗎？

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