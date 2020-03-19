【新冠肺炎】家中被搜掠後　德牧秒扮忙　眼利主人看穿牠身上罪證

隨著新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在歐美各國擴散，許多民眾因感到不安，而開始在家中囤積一些物資，以備不時之需。美國波士頓的一隻狗狗，卻對主人的重要物資感到不滿，牠趁着主人不在家時竟大肆破壞。起初主人回家時，還以為有人闖家盜竊，但不久後已找到兇手，德國牧羊犬身上還套着廁紙膠袋，證據確鑿，無從抵賴！

兇案現場，兇手還待在一旁！（twitter@baymooney）

新冠肺炎疫情肆虐，令全球的人都緊張起來，就連歐美大國，也有市民到超市搶購廁紙、廚房紙和食用水等，以免在被隔離時，家中會缺乏必要物資。但就在這緊張的氛圍下，一隻德國牧羊犬的行為，卻令主人感到哭笑不得，因為牠把囤積家中的重要物資，肆意破壞了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事件其實早在2月27日時發生，並在網絡上被討論了好一段時間。近日再次被轉載到Twitter上，引起網民熱議。1隻10個月大的德國牧羊犬Kilo，趁主人外出時，把家中的廁紙和廚房紙亂咬一通，就連水樽也咬破了！

Kilo才10個月大，還有許多東西要學習。（twitter@baymooney）

起初，Baylee Mooney回家時，看到這凌亂情況，還以為曾有賊人入屋爆竊。但不久後，在轉角位置她已找到了真兇！

Tik Tok is enjoying my naughty puppy so I figured Twitter would, too. 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/FY8gT2c1GL — Baylee Mooney (@baymooney) February 27, 2020

Baylee隨即拿出了手機，拍下當時情況。她留意到梳化前的混亂，然後轉角位置，已看到德牧Kilo呆坐着。牠身上還套着膠袋的殘骸，誰是兇手？證據相當明顯了吧！

小時候的Kilo！（twitter@baymooney）

Baylee表示：「當天氣溫較冷，於是我把狗狗Kilo放到屋子裏，而不是後花院。當進屋後看到現在很緊張的廁紙被牠破壞成這樣，起初我很是生氣，我甚至在角落裏，看到一堆糞便！不過，當看到牠一臉無辜地看着我時，那份怒氣便即時全消了。」

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