【萌寵充電站】圓臉貓每天吐粉紅舌　網民以為牠生病　但原來...

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。這隻異國短毛貓經常露出一張厭世臉，又把舌頭吐出來，一臉討打。但別少看牠！牠在IG裏已有3萬多粉絲，每張相都近萬個讚好，絕對是萬人迷貓咪。

夠膽你再說多次？誰的臉欠揪？（ig@neko.ikiru.san）

這隻來自英國約克郡的貓咪叫Ikiru，由Rich和Emma這對情侶所飼養。Ikiru是隻異國短毛貓，而名字的起源，全因為主人喜歡黑澤明導演的電影《流芳頌》！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看這可愛萌貓，牠的可愛魅力，沒人可抗拒】

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Ikiru是隻異國短毛貓，牠秉承着圓臉、毛短、大眼睛的特色，卻有着自我風格，就是經常把粉紅色的小舌頭伸出來，惹人憐愛。

不知為何，每次拍照時，Ikiru都總喜歡伸出粉紅小舌，然後又露出一張張的厭世臉，怪模怪樣卻又討人喜歡，更成為牠的招牌標誌。

不過，雖然Ikiru很受歡迎，但主人表示最多人查詢的，是擔心Ikiru身體有問題，為何牠總是把舌頭伸出來呢？Rich和Emma一再回覆，表示Ikiru相當健康，身體上沒有受到什麼痛苦！小舌頭其實不是一直外露，只是牠不自覺的壞習慣！

事實上貓咪Ikiru平時很黏人，像一般貓咪，喜歡把東西藏起來，收到毛巾、床單底下，然後又躲到角落裏監視着主人的動向。由於牠還是小貓咪，因此對世界充滿了好奇，喜歡走到戶外去探險，更是經常擺出怪表情、滑稽又誇張的動作，令Emma忍不住要把這些有趣畫面拍下來，與網民一起分享快樂。如果想看Ikiru更多萌照，記得追蹤牠的IG啊！

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