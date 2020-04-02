【照顧老狗】16歲失智柴犬每天哭叫　媽趕往營救見這幕超心酸

寵物跟人類一樣，當年紀老邁時就會出現各種毛病，包括失智症。寵物的失智症會令牠的脾氣、行為產生大轉變，由於忘掉身邊的各種事物，因此不時會感到迷失，偶爾還會因不安而暴躁。16歲的失智柴犬「Q將」自去年患上失智症後，時常出現哇哇大哭的情況，當爸媽趕到牠身邊，才發覺牠「卡」在奇怪的位置，不懂得出來......

Q將把頭卡在墊子裏，無法走出來。（facebook圖片：柴犬司令部）

台灣有隻年屆16歲的柴犬「Q將」，牠自15歲開始患上腦退化症，由於不認得周圍的環境，牠每天都會「卡」在屋內不同的地方，當中包括沙發背、馬桶旁、飯桌底等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「每天都上演不同的卡卡狀態，然後開始要人家拯救你，但是明明倒後就可以出來，你怎麼就是要往前出來呢！」媽媽Carrie指Q將每次卡住，都會哇哇大叫，要家人把牠救出來。

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希望你能開心每一天

「真的很心疼，但是也沒辦法！」其實Q將只要稍為倒後，就可以出來。不過失智症導致Q將忘了怎樣拐彎及退後，只懂繼續往前衝，最後因為衝不過去，只好大哭請家人來拯救。Carrie唯有把這種心酸的場面，當成Q將跟她撒嬌，她亦因為Q將太可愛，因此總是先拍照，再去營救牠。

「爸比、媽咪都會來救你的！希望你能開心每一天！」Carrie把Q將各種卡在夾縫的照片發布到facebook群組「柴犬司令部」，部分網民留言指：「奶奶太可愛了」、「牠這樣是要每個角落都留下牠的記憶」、「好有愛」、「失智的狗不會退後或轉彎」、「是在賣萌嗎？」、「為什麼可以卡的那麼好笑」。

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日前（15日），飼主Carrie帶16歲的柴犬「Q將」到公園散步，遇上一對無禮的婆孫，Q將更因此被那名小孩打了一下，令她生氣不已，在網上發文抱怨二人的離譜行徑。

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17歲高齡柴犬「阿豆」在兩年前患上失智症後，令牠缺乏安全感，牠有次更因睡醒看不見主人，不禁流下眼淚。阿豆早前因年紀老邁而離世，主人日夜思念牠，即使在夜半亦難以入睡，最終竟然讓她聞到熟悉的氣味。

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