【潮濕】媽幫美國捲耳貓洗澡　抬頭驚見牠頭上長出「神奇蘑菇」

近日天氣開始潮濕，場身時不時會冒出水珠，偶爾還會發霉。 日本有隻貓咪還在頭上長蘑菇！早前（3月10日），媽帶牠到浴室幫牠洗澡時，驚見牠的頭頂長了一顆蘑菇！

日本貓咪Milk和Olive在網上爆紅起來。（Twitter圖片：milk_cat__）

日本有位網民家裏養了兩隻貓咪，分別是蘇格蘭摺耳貓「Milk」和美國捲耳貓「Olive」，她經常會在Twitter、YouTube分享貓咪的日常生活，令Milk和Olive在網絡上薄有名氣。近日，Milk和Olive卻因為一張照片而廣為人知，全因Olive的頭上長了一顆奇怪的蘑菇？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

事源是網民帶Milk和Olive到浴室洗澡，當時Milk站在Olive背後不遠的地方。在鏡頭拍攝下，Milk就好像在Olive的頭長出來！該網民發現了這個畫面便截圖出來，指Olive的頭上長了個奇怪的貓蘑菇！

看起來，Milk好像真的長在Olive的頭上......（Twitter圖片：milk_cat__）

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該網民把這兩張貓咪的錯覺圖放到Twitter，隨即成為網上熱爆的照片，多達11萬網民對她的照片按讚、逾3萬網民轉發，有網民留言指：「我以為是合成的！」、「可愛的貓咪與他頭上的貓！」、「這是真實的嗎？」、「有史以來最好的錯覺」！

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台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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