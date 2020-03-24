黑白貓絕育後狂增磅　小鮮肉轉眼變7kg發福大叔

貓咪過胖是不少貓奴均須面對的問題，因主子們通常在絕育後就會急速增磅。台灣一名網民日前發文抱怨，指家中的黑白貓在數年間「發福」不少，由可愛的小貓變成過肥大叔，身上的「黑色外套」也彷彿不再合身。

許姓網民家中養有數隻貓咪，當中名叫「帶福」的黑白貓以6歲之齡成為大哥。牠不但輩分最高，而且「分量」也最重，短短幾年間就由可愛的小鮮肉，長至超過7公斤的肥胖大叔，令許姓網民不禁大呼「胖若兩貓」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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6年前，許姓網民在網上看到待領養的帶福的照片，隨即對牠一見鍾情，立刻把牠接回家。當時帶福仍是一隻幼貓，體重僅得不足一公斤，但身型嬌小的牠食量卻意外地大，十分貪吃。牠的體重一直徘徊在約4公斤，直至牠在2015完成絕育後，體重便開始直線上升，轉眼間已增至逾7公斤。帶福現時每餐分量與家中其他貓相約，但其體重仍居高不下，身材依然圓潤。

網民們均被帶福的轉變嚇呆，紛紛大讚牠依舊可愛，「Batman變身Fatman了」、「好期待2025年」、「原來黑白貓也是詐騙集團」、「穿不下『禮服」了」、「黑色西裝從S號換到XL號」、「白襯衫洗變形了，愈來愈大件」。

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