【救救狗兄弟】心絲蟲、惡性腫瘤纏身 動保義工：不會放棄！

近月，香港疫情肆虐，大眾的關注點都聚焦在防疫抗疫工作之上，但民間動保團體「大樹下善待動物庇護站」（下稱「大樹下」）並未有減少照顧和拯救流浪貓狗的工作，其創辦人曾生早前在山邊餵詞流浪貓狗期間，更拯救了兩隻分別身受重傷、患病的唐狗。牠們罹患牛蝨高溫症和心絲蟲病，其中一隻身上更長有惡性腫瘤，高昂的醫藥費為「大樹下」帶來沉重的經濟負擔，故希望大眾願意伸出緩手，捐助這對難兄難弟的醫藥費，讓牠們能在「大樹下」過著更多開心、健康的日子！

救救狗兄弟！

身受重傷 幸及時拯救 挽回一命

自30多年前收養被地盤遺棄的狗隻後，年逾七旬的曾生自此與流浪貓狗結下不解之緣，其創辦的「大樹下」多年來全靠民間捐款和一眾義工出錢出力營運，照料著數百隻流浪貓狗，當中不乏年老、患病的貓狗。早前，曾生在餵飼貓狗期間，拯救了一對一黑一白的流浪唐狗，其中黑色唐狗更身受重傷，下體潰爛流血，再不送醫救治，恐有性命之虞。

經獸醫檢查，發現兩隻狗狗同患有牛蝨高溫症和心絲蟲病，預計需治療約半年。而受傷的黑色狗狗不但需要切除已潰爛、腫脹至「芋頭」般大小的睪丸，更被發現身上長有兩顆腫瘤，分別在大腿和胸前。獸醫立即為牠切出部分組織化驗，以決定下一步醫治方案。

另一隻獲救浪浪雖較幸運，身上並無表面傷痕，但經檢查後發現牠患有牛蝨高溫症和心絲蟲病，必須接受為期約半年的治療。（相片由「大樹下」提供）

罹患惡性腫瘤 依靠中藥緩和病情

佢（「希望武士」）係隻好乖嘅狗狗，見到佢心口個瘤大到爆咗，真係好心痛！但我哋唔會放棄佢，西醫唔得就用中藥！至少要令佢舒服啲... JoJo，「大樹下」義工

曾生和「大樹下」一眾義工均希望黑色狗狗能平安無事、大步檻過，故將其命名為「希望武士」。惟眾人所求未能如願，化驗報告顯示「希望武士」的腫瘤為惡性，「醫生話係好惡嘅腫瘤，唔建議再做手術，因為割都唔夠腫瘤生得快，好快就會擴散全身。」

縱然康復機會渺茫，獸醫甚至直言「希望武士」已時日無多，只願牠能在「大樹下」好好走完最後一程路，但「大樹下」義工JoJo表示，她及一眾義工並無打算放棄，「佢（「希望武士」）好乖，唔忍心睇住佢俾病魔折磨，希望可以令佢冇咁痛苦。」惟「希望武士」的病情反覆，大腿和胸前的腫瘤早前先後爆裂，令JoJo更感心痛，只好以中藥和善長送來的雲芝緩和「希望武士」的病情，希望能減慢癌細胞擴散的速度，並減輕其痛楚。

現時，「希望武士」與另一獲救的白色唐狗「好彩」一同居於「大樹下」，並由一眾義工悉心照顧，暫時精神和胃口仍不俗、「行得走得」，而「好彩」亦展開了醫治牛蜱熱及心絲蟲的漫長療程。惟這對黑白狗兄弟所需的醫藥費預計高達５萬元，對全靠民間捐款和一眾義工出錢出力營運的「大樹下」構成沉重的經濟負擔。

在一眾義工悉心照顧下，「希望武士」（左）和「好彩」（右）已適應在「大樹下」的生活，並正積極與病魔搏鬥。（相片由「大樹下」提供）

「大樹下」早已為照顧大量年老、患病的貓狗而筋疲力盡，但一眾義工仍堅持陪牠們走到最後，希望您亦能慷慨解囊，捐款支持「緊急支援狗狗醫療開支」籌款項目，資助「希望武士」和「好彩」的醫藥費，讓這對難兄難弟能在「大樹下」過著更多開心、健康的日子！

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