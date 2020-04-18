【走失貓】爸爸頭痛縫三針超痛　血流披面換回一條貓生命

寵物走失是每位寵主的惡夢，因為往往要耗費大量時間和耐性才能成功尋回愛寵，是場心理及生理上的考驗。 網民陳先生的愛貓日前不慎走失，陳先生數日來不辭勞苦四處尋找，甚至還弄得頭破血流，但最終順利找回貓貓，他坦言一切也值得。

上月陳先生發現愛貓「茉莉」自行打開了房間的紗網，不知所蹤，令他大為緊張，立即通知全家人外出尋貓。經過了三日兩夜的努力，及熬過一次「血光之災」後，他終成功把茉莉接回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美國短毛貓「茉莉」早前走失。（受訪者提供）

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陳先生接受《香港01》訪問時表示，他於周六晚在住所附近搜索了一整晚，甚至還請野貓食乾糧，請求野貓們幫忙，「吃了我的飼料，幫我把貓帶回家」，即使被路人投以奇怪目光他仍不介意。翌日，他繼續尋貓，不但逐家逐戶敲門，更把茉莉用過的貓砂沿路灑在地上，希望茉莉能循著味道回來。

為尋愛貓撞得頭破血流

直至第3天，陳先生突然接到鄰居電話，指曾在花園內疑似看到茉莉，邀請他前去查看。鄰居原本以為那只是流浪貓，但後來看到尋找茉莉的街招才得知是失貓。陳先生滿懷希望地在鄰居的7000呎大宅中搜索一番後，但仍一無所獲，他坦言心情瞬即跌至谷底，遂決定晚上折返再次搜尋。就在他回家休息途中，他一邊將茉莉的貓砂灑在路邊，因太專注而不慎撞上鐵窗，令他痛得崩潰大叫。他不以為意，但隨即發覺傷口竟開始流血，害他血流滿面。

（受訪者提供）

經過簡單包紮及止血後，在陳先生正前往醫院正準備作詳細檢查期間，便接到母親電話，指鄰居已經找到茉莉。他興奮得將檢查拋諸腦後，立刻轉去鄰居家，「我撞這個疤值得了，真的超開心啊！」他接回茉莉後，直接前往獸醫診所，渾身的血跡嚇得獸醫目瞪口呆，獸醫遂盡快為茉莉完成檢查，以便他趕快前往醫院。

幾經辛苦，陳先生終失而復得，茉莉亦安然無恙，但他笑言尋貓之旅為社區帶來爆笑副作用，「我家社區灑滿了我家母貓的貓砂，今天晚上所有公野貓發春叫到不行。」

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