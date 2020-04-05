新冠肺炎│貓帶「口罩」回家超驚喜　媽走近看清楚尷尬死了

新冠肺炎在全球肆虐，多個國家均採取封關措施。馬來西亞上周（3月18日）封城，當地居民都減少外出防疫。有貓咪卻趁著媽留守在家期間，偷偷外出把鄰居的內衣偷走？而且偷了4件？不少網民看完貓咪的故事後，紛紛問道：「牠以為是口罩嗎？」

小壞人：「媽，我帶了手信回來。」（受訪者提供）

虎斑貓「小壞人」目前8個月，平日的性格非常調皮，時常會跑到屋外爬樹，即使媽目前因為抗疫而留守在家中，牠仍然會跑到屋外，而且連續3天都外出偷內巡，還為媽帶來了手信，令她超「驚喜」！

「封城第三天，牠又去偷咬人家的內衣回家，已經第四件了！真的要被氣死了。」媽媽Katty在facebook發文求助，指小壞人又叼了鄰居的內衣回來，令她不知所措。她接受《香港01》訪問時指，「牠已經去偷咬過人家的內衣已經兩次了，牠是從籬笆跑去隔壁家，把人家曬在外面的內衣給叼進來的。」最近，小壞人又出動，在封城期間又叼了一件回來。

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叼內衣回家做口罩？

「牠喜歡玩有帶子的東西，我的內衣都是被他咬壞，每次曬在家外面的它都會咬進來家裏。」原來小壞人從小開始已經有咬內衣的習慣，只是沒想到牠連鄰居的內衣都看上了！Katty最後只好帶著小壞人偷回來的內衣，上門跟對方道歉，幸好對方沒有介意，「她沒說什麼啦，只是笑笑而已。我媽媽講，因為現在買不到口罩，所以牠就咬內衣回來，給我做口罩。」

「我真的是笑到不懂要怎樣了。」Katty把小壞人的所作所為放到facebook群組「貓咪俱樂部大馬站」，短時間獲得多達千多讚好，有網民留言指：「牠怕你不夠穿」、「牠很愛你啦！帶禮物回來送給你」、「你馬上叫牠咬回去」、「快快叫你貓咪挖洞埋進去；毀滅證據」、「是個色貓啊」。

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