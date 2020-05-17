12歲認知障礙唐貓　反常跳上床撒嬌　臨別迴光返照是為了...

不少患上認知障礙的寵物都會性情大變，偶爾還會忘了主人。 在爸媽心目中是1等外交官的12歲唐貓「咩2」，自從患上認知障礙症後，開始變得呆呆滯滯，不再主動跟人撒嬌。有天，牠突然跳上爸媽的床上，要跟他們一起睡覺，原來只是牠迴光返照的小舉動。

12歲的老貓咩2，去年離開了主人古先生、古太太。（受訪者提供）

12歲老貓「咩2」從小就是隻親人的貓咪，每次有客人到訪，牠都會主動跟對方撒嬌，爸爸還稱牠為「外交官」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可惜，牠在2018年底患上認知障礙症後，性情就開始出現巨變。爸爸古先生接受《香港01》訪問時指，「咩2開始變得越來越呆滯，認知障礙症慢慢帶走牠的感官。」咩2開始不認得家人、對身邊的事物都感到迷糊、陌生。隨後，咩2的身體開始越來越差，睡覺的時間越來越長，還開始流口水，爸媽帶咩2看病，才得悉牠身體器官功能衰退，時日無多。

2019年3月中，有天晚上咩2突然精神起來，走到爸媽的床邊，跟他們撒嬌。當下就好像回到咩2生病之前，他們把咩2抱上床，任由牠撒嬌、跟牠一起睡覺。他們原以為咩2的健康好轉，可惜翌日牠的情況就急劇轉差，開始不吃不喝。

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自知時日無多 爭取最後相處

媽媽勉強餵咩2吃了點東西，可惜撐不到一天，咩2的情況再度轉差。爸媽急忙把牠送到醫院，「我記得當日早上，咩2已經好辛苦，我和太太決定帶牠到診所送牠走，最後陪著牠走的過程都很平靜。」

回憶起咩2最後幾天的異常行為，爸覺得咩2可能知道時日無多、想爭取相處時間，「牠比之前的日子特別有反應，至少知道我幫牠影相，牠懂得看鏡頭。」咩2離開一年，爸回想到咩2仍然會感到非常傷感，「始終由搬出來住開始跟咩2在一起，牠陪我經歷了十二年的生活。」

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